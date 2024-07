L’estate porta con sé il caldo, il sole e… le zanzare. Esistono diversi metodi per tenerle lontane dalla terrazza e sostanzialmente si possono suddividere in due categorie: le soluzioni naturali e i prodotti repellenti.

Le soluzioni naturali per la terrazza

Per tenere lontane le zanzare dal balcone o dalla terrazza è consigliabile coltivare alcune piante che, a causa del loro odore, risultano sgradite all’insetto più fastidioso dell’estate. Si può optare per la citronella, il geranio odoroso, la lavanda, il rosmarino, la menta piperita, la calendula o l’erba gatta. Se non si ha il pollice verde, si possono scegliere gli stessi odori sotto forma di oli essenziali, da inserire ad esempio in un vaporizzatore e spruzzare all’esterno. O ancora esistono in commercio le candele alla citronella da accendere in diverse zone della terrazza

Sì alle zanzariere, no ai ristagni d’acqua

Un’ottima soluzione, forse la più efficace, è quella di installare le zanzariere alle finestre o alle porte finestre dell’abitazione. Questo impedirà alle zanzare di entrare in casa e pungere. C’è poi un’altra accortezza che si può prendere per tenere lontani questi insetti, ovvero eliminare qualsiasi ristagno d’acqua nella terrazza, come sottovasi, piatti per animali domestici o secchi, poiché sono i siti di riproduzione preferiti dalle zanzare.

I prodotti non naturali contro le zanzare

Oltre alle soluzioni naturali e alle zanzariere ci sono poi dei prodotti che possono aiutare, come i repellenti spray a base di DEET, picaridina o IR3535 da applicare sulle zone esposte della pelle. Sulla terrazza o sul balcone si possono anche utilizzare i diffusori elettrici con piastrine o liquidi repellenti contro le zanzare, o anche le trappole luminose o a base di CO2 per attirare e catturare le zanzare.