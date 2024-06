Carta da parati al soffitto: tre idee

A ggiungere la carta da parati al soffitto è una scelta decorativa audace che può trasformare qualsiasi stanza donandole personalità. Ecco tre idee eleganti che potrebbero ispirarti.

Motivi floreali

Considera una carta da parati floreale scura e drammatica con un grande motivo di rose per una stanza sofisticata. Abbinala a oggetti audaci come un lampadario di cristallo, una vernice nera alle pareti e una galleria di quadri per un look glam senza compromessi. O, ancora, opta per una carta da parati con fiori che si sviluppano e scendono dal soffitto. Questo stile senza tempo celebra la bellezza della natura e si adatta sia agli interni tradizionali che a quelli contemporanei.

Motivi geometrici

I motivi geometrici, soprattutto in bianco e nero, rappresentano una scelta ottimale per la carta da parati al soffitto. Considera forme come esagoni, diamanti o motivi a zigzag che non appesantiscono visivamente la stanza. Potete abbinare la carta da parati a pochi elementi di arredo per un effetto elegante e moderno ed elegante. Che vogliate mantenerlo discreto o osare, i design geometrici possono valorizzare l’arredamento della vostra stanza.

Motivi a righe

La carta da parati a righe è una scelta classica che può trasformare qualsiasi spazio, aggiungendo profondità, carattere e raffinatezza. Puoi scegliere tra una carta da parati a righe classiche (versatili e disponibili in righe sottili, medie o spesse, si adattano a vari stili, dal classico al moderno), multi-righe (incorpora righe di diverse dimensioni e consente un mix di colori), righe verticali (fanno sembrare il soffitto più alto, ideali per stanze con soffitti bassi) o righe orizzontali (creano un’illusione di maggiore ampiezza, perfette per stanze più piccole).