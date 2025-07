Negli ultimi trent’anni le compagnie aeree low cost hanno conquistato fette di mercato sempre più importanti. Nate per offrire voli a prezzi contenuti, queste compagnie hanno reso i trasferimenti aerei accessibili a un pubblico sempre più vasto. A partire dagli anni ’90, il fenomeno ha preso piede in Europa e negli Stati Uniti con società come Ryanair e Southwest Airlines.

Puntualità e servizio, il successo crescente delle low cost

Oggi le low cost non vengono scelte soltanto per risparmiare. Grazie a flotte rinnovate, attenzione alla sicurezza, il buon livello del servizio e livelli eccellenti di puntualità, pulizia e sostenibilità, molte di queste compagnie competono ormai con i vettori tradizionali. Inoltre, la possibilità di personalizzare l’esperienza di volo — scegliendo solo i servizi desiderati — consente ai passeggeri di ottimizzare il proprio budget.

Da AirAsia a easyJet, la top 10 del 2025

World Airline Awards ha stilato la classifica delle migliori compagnie aeree low cost del mondo: in prima posizione figura AirAsia, che si conferma al primo posto per il sedicesimo anno consecutivo. «Da quando abbiamo trasportato solo 200.000 ospiti nel nostro primo anno – ha affermato il co-fondatore di AirAsia, Tony Fernandes – all’obiettivo di accogliere il nostro miliardesimo ospite quest’anno, questo viaggio è stato reso possibile dall’incrollabile supporto dei nostri ospiti e dall’instancabile dedizione dei nostri incredibili Allstars». Seguono, nella classifica di World Airline Awards, Scoot, compagnia con sede a Singapore, e Indigo, leader del mercato indiano. Ecco la top 10 completa:

AirAsia Scoot Indigo Eurowings Vueling Airlines Volotea Transavia Iberia Express Flynas easyJet

Le migliori low cost continente per continente

La compagnia tedesca Eurowings ha trionfato per la prima volta ai World Airline Awards, ricevendo il premio come migliore low-cost in Europa. Allegiant Air ha avuto lo stesso riconoscimento per il Nord America, JetSMART ha primeggiato in America latina, mentre nella regione India/Asia meridionale la prima piazza è andata a IndiGo, terza a livello generale. FlySafair ha vinto il premio come migliore compagnia aerea low-cost in Africa.

