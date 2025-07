Le vacanze in barca sono sempre più gettonate in Italia, una scelta di libertà e contatto con la natura che piace, è diventata più accessibile e sta crescendo significativamente a livello di mercato. Ma qual è il profilo del turista che decide di noleggiare una barca per scoprire in modo diverso le coste della nostra penisola? Secondo uno studio condotto da SamBoat – società attiva nel noleggio delle imbarcazioni – ha in media 45 anni, è spesso straniero (primi i francesi, seguiti dai tedeschi e dagli italiani) e sceglie il fai-da-te: l’86% dei noleggi avviene infatti senza skipper. In media si noleggia in gruppi composti da 4 circa persone per imbarcazione.

Vacanza in barca in Italia: primeggia la Sardegna

Quali sono le destinazioni preferite da chi noleggia un’imbarcazione? Primeggia il mare della Sardegna, con i porti di Olbia e Porto Rotondo a fungere come base per scoprire paradisi come la Costa Smeralda e l’arcipelago de La Maddalena, come a sud le spiagge di San Teodoro, la Tavolara fino al golfo di Orosei. Seguono nelle preferenze di chi sceglie le vacanze in barca la Sicilia, in particolare con le destinazioni nei dintorni di Palermo, e la Campania.

Noleggio senza skipper: la tendenza dominante

Dalla ricerca di SamBoat emerge una clientela che preferisce gestire in autonomia l’esperienza in barca: gran parte delle locazioni (86%) avviene infatti senza la presenza di uno skipper. Le imbarcazioni da diporto con motori di bassa potenza possono infatti essere noleggiate e condotte senza avere la patente nautica, anche se naturalmente un minimo di esperienza nella navigazione sarebbe consigliata. Diverso il discorso per barche di grandi dimensioni con cui si intende navigare al largo, il cui noleggio senza skipper è vincolato dal possesso della patente nautica e all’effettiva dimostrazione della capacità di guidare il natante.

Le barche a motore nettamente più richieste

In termini di preferenze nel noleggio di barche, la netta maggioranza delle prenotazioni riguarda le barche a motore, 98%, contro il 2% per le barche a vela.

Quanto costa noleggiare una barca?

Noleggiare una barca ha prezzi che variano in modo considerevole a seconda della zona, del periodo di alta o bassa stagione e, naturalmente, della tipologia di natante. Se prendiamo come riferimento una giornata in mare a bordo di un gommone, il costo si può aggirare indicativamente sui 400 euro. Per una settimana su un catamarano abitabile, il prezzo indicato dalla ricerca di SamBoat si attesta tra 3.500 e 4.000 euro in Grecia per un gruppo, sempre a seconda della capacità della barca, della stagione e della destinazione.

Chi noleggia la barca preferisce la gita in giornata

La tendenza generale di vacanze brevi, frequenti, e con contenuti esperienziali si ritrova anche nei dati relativi ai noleggi delle imbarcazioni a fini ricreativi. Secondi l’analisi di SamBoat, il 95% degli utenti opta infatti per un’esperienza di una o mezza giornata da maggio a settembre. Il giro in gommone o in motoscafo con gli amici, con pic nic a bordo e rientro per l’aperitivo serale in paese, sembra pertanto ancora la formula più gettonata da chi desidera provare l’ebbrezza delle onde e del vento fra i capelli per poi tornare alla base per proseguire il soggiorno in modo più tradizionale, in hotel, agriturismi e b&b.

