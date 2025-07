L’organizzazione di un matrimonio richiede tempo e attenzione al dettaglio. Le cose a cui pensare sono un’infinità e vanno dall’abito alla location, dal menù del ricevimento agli addobbi floreali. Certo prendersi cura tutto è un piacere, ma è anche uno stress… menomale che in vista c’è l’agognata luna di miele. Sì, ma dove andare? Se la proposta è stata fatta in uno dei luoghi più suggestivi, la vacanza dopo il sì deve essere all’altezza. Ogni coppia è a sé e gusti ed esigenze di budget possono variare anche parecchio ma secondo l’Osservatorio Viaggi di Nozze di CartOrange, gli italiani sono abbastanza compatti sulle mete da scegliere.

Viaggi di nozze, le tendenze

Per la luna di miele gli italiani sono disposti a spendere una cifra considerevole. L’Osservatorio Viaggi di Nozze di CartOrange ha analizzato le scelte di un campione di 1.683 coppie su dati del 2024, osservando una spesa media che supera i 10mila euro ciascuna (+5,3% rispetto al 2023). La vacanza dura mediamente 15 giorni e si preferisce l’esplorazione al relax. Agosto e settembre restano i mesi preferiti dai neosposi per partire, anche se i giovani scelgono sempre più spesso di viaggiare in bassa stagione.

Tanzania

Tra le mete più amate per la luna di miele c’è la Tanzania, scelta dal 2% degli sposi. Un Paese noto per il Parco Nazionale del Serengeti e la montagna del Kilimangiaro, la più alta dell’Africa. Questa è una meta scelta soprattutto da chi vuole unire relax e avventura. Al largo della costa si trovano isole meravigliose come Zanzibar, dove potrai rilassarti in spiaggia o dedicarti allo snorkeling. Potrai partire per un emozionante safari in cui vedere elefanti, gazzelle, leoni e ghepardi. Puoi dedicarti al trekking quanto allo snorkeling oppure goderti le innumerevoli attrazioni che offre Dar-es Salam.

Namibia

Il 2% delle coppie intervistate, per la luna di miele haa scelto la Namibia. Una terra ricca di paesaggi affascinanti e contrastanti tra distese di dune, parchi faunistici, formazioni rocciose i prati fioriti. Potrai buttarti nell’avventura con escursioni nel deserto e avvistare specie animali uniche al mondo, magari scegliendo per il soggiorno un gampling di lusso.

Perù

Il Perù è una new entry tra le mete preferite dai novelli sposi per la luna di miele. I luoghi affascinanti non mancano in questo Pese ricco di storia e misteri e di paesaggi mozzafiato. Potrai raggiungere le Ande e Cuzco a 3400 metri di altitudine e visitare la valle Sacra degli Inca e il Machu Pichu. Oppure potrai imbarcarti e raggiungere le e isole galleggianti che si trovano nel mezzo della Riserva Nazionale del Titicaca, zatteroni di giunco sospesi sulle acque del lago. Potrai farti stupire dalla Valle del Colca, un canyon lungo 100 chilometri e profondo fino a 3.400 metri, dove avvistare alpaca, vigogne, lama e condor. Oppure, se ami la città, godere del fascino di Lima, il cui centro storico è patrimonio dell’Unesco.

Indonesia

L’Indonesia non è solo Bali: con un arcipelago di 17mila isole, di cui solo 6.000 abitate, i luoghi da visitare durante la tua luna di miele non mancano. L’8% delle coppie hanno scelto questa destinazione, che saprà stupirti con le sue tradizioni e i suoi paesaggi. Giava, Sumatra, Borneo e Sulawesi sono le isole maggiori dell’arcipelago, ricche di natura rigogliosa e di etnie con tradizioni. Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba e Timor sono isole minori per estensione, dove trovare acque cristalline, spiagge da favola e paesaggi vulcanici.

Usa

Gli Usa sono preferiti dall’11% delle coppie in luna di miele e le opportunità di organizzare una vacanza su misura non mancano. Puoi visitare le grandi città come New York, Los Angeles, Miami o San Francisco (magari alla scoperta delle location dei film), oppure le immense distese del New Mexico o dell’Alabama. Anche dal punto di vista naturalistico le opportunità non mancano, dalle Everglades al Grand Canyon, dalla Monument Valley al Parco di Yellowstone ce n’è per tutti i gusti. Puoi anche optare per un break al caldo alle Isole Keys o alle Hawaii, oppure goderti la neve ad Aspen, o i paesaggi dello Stato di New York.

Giappone

Il Giappone, secondo lo studio di CartOrange, è la meta più desiderata per la luna di miele: scelta dal 28% degli sposi. Tra metropoli modernissime e arti antichissime, il Giappone mette insieme tecnologia e tradizione millenaria. Gli spunti per un viaggio non mancano di certo e sono per tutti i gusti. Ci sono città come Tokyo e Kyoto rivolte al futuro, o la possibilità di godere la natura del monte Fuji; gli amanti del mare adoreranno la costa della città di Miyazu, nella penisola a Nord di Kyoto, dove si può vedere l’Amanohashidate. E poi terme, templi, piste ciclabile e possibilità di trekking. Tutto quello che serve per un viaggio di nozze davvero indimenticabile.

Leggi anche Viaggio di nozze: le mete più romantiche per la tua luna di miele