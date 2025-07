Ariete

Dovreste essere più obiettivi circa i vostri umori e le vostre preferenze, per non essere eccessivi, per non essere in torto. La Luna vi da cattivi consigli, voi usate solo la testa.

Toro

Sarete in vena di criticare cose e persone, trovando da ridire con tutto. Qualcosa che però, in fondo, non sembra danneggiare le vostre relazioni. A patto di non parlare troppo.

Gemelli

Cala il volume delle emozioni, lasciandovi la possibilità di vivere da vicino, e con calma, Venere e Urano, aprendovi ad una bellezza che non ha paura di sorridere.

Cancro

Attenzione a non dare retta a certe persone, facendovi magari coinvolgere in situazioni e desideri che non vi farebbero bene. Imparate a pensare solo con la vostra testa.

Leone

Il bisogno, che sentite, di occuparvi di piccole cose e di certi impegni, potrebbe scontrarsi con la pigrizia di qualcuno. Non siate troppo insistenti, non chiedete aiuti.

Vergine

Questa Luna potrebbe rendere difficile conciliare le vostre idee e le vostre soluzioni con quelle delle persone vicine. Meglio rimandare proposte o decisioni.

Bilancia

Una certa pigrizia potrebbe rendervi poco disposti ad impegnarvi, a fare cose in nome di un destino che vuole di più e di meglio. Forse non dovreste sforzarvi, meglio rimandare.

Scorpione

Attenzione a non diventare troppo critici con tutti, trovando da ridire ad ogni cosa, a chiunque si impegni insieme a voi. Perché non è detto che abbiate sempre ragione.

Sagittario

Attenzione a non diventare troppo pratici, così concreti da rinunciare ai sogni, alla parte migliore di questo momento. Fate ma senza dimenticarvi della bellezza.

Capricorno

La Luna abita nel vostro segno, mettendovi però in discussione, facendovi notare certi limiti o difetti che non sembrate perdonarvi. Non siate così severi con voi stessi.

Acquario

Qualcosa ha da ridire circa le cose che fate, le vostre idee, i vostri movimenti. Meglio però non dare retta a queste critiche che sembrano sbagliare.

Pesci

Una realtà potrebbe spingervi a non credere troppo ai sogni, alla bellezza delle promesse. Chiedetevi se davvero dovete rinunciare a ciò che vi piace, che vi accende.