La maggior parte delle lavatrici più recenti sono dotate di funzioni specifiche che consentono di eseguire un determinato programma di lavaggio a seconda del colore e del tipo di tessuto dei capi che dobbiamo lavare.

Ma l’errore è dietro l’angolo: può capitare di impostare un particolare programma e poi accorgersi che non è quello corretto. Per evitare di combinare qualche danno, meglio annullare il lavaggio (anche se questo è già partito). Anche se il procedimento di annullamento e reimpostazione potrebbe differire per alcune marche, la maggior parte di queste prevedono un metodo semplice e comune.

Capi delicati

Le lavatrici attuali non sono più come quelle di una volta, perché la tecnologia fa passi da gigante e ogni funzione è stata modernizzata e migliorata. Quando si lavano dei capi delicati, colorati, chiari o particolari, è molto importante rispettare la programmazione giusta altrimenti si corre il rischio di scolorire gli indumento o di rovinarli irrimediabilmente.

Errori di lavaggio

Se si imposta per esempio una temperatura troppo alta per capi di lana o delicati, c’è il rischio di distruggere il tessuto facendolo infeltrire totalmente. Se invece vi siete accorti di aver messo un capo bianco insieme a dei vestiti colorati, il bianco perderà sicuramente la sua lucentezza scolorendosi definitivamente senza alcuna possibilità di recuperarlo. Per riparare a tutti questi errori, dovuti a distrazioni o all’inesperienza nell’uso della lavatrice, è possibile annullare il programma salvando il vostro capo in tempo.

Come si interrompe il programma della lavatrice

Quello che dovrete fare è interrompere momentaneamente il ciclo di lavaggio, dopo aver spento la lavatrice. Ovviamente, l’oblò della macchina non si aprirà immediatamente ma dovrete attendere circa 5-6 minuti per dare tempo all’acqua di scolare attraverso le condutture del cestello. Lo sportello della lavatrice si apre infatti solo se all’interno il livello dell’acqua è molto basso; in caso estremi potrete comunque usare il programma del pompaggio dell’acqua o la strizzatura, qualora la vostra lavatrice ne sia dotata.

Lavaggio corretto

Tirate fuori il capo che volete recuperare dalla lavatrice, chiudete l’oblò e impostate nuovamente il lavaggio secondo le modalità desiderate. Se avete in casa una lavatrice un po’ datata, per annullare l’impostazione di quest’ultima potete forzare un po’ l’apertura dell’oblò (sempre dopo aver spento la lavatrice), estrarre il capo che volete rimuovere e reimpostare il lavaggio corretto.

Consigli

Per evitare di dover annullare un programma già impostato, fate attenzione ai capi che mettete dentro la lavatrice (tessuto, colore, delicatezza ecc.).

Leggi anche Come lavare i cuscini in lavatrice senza rovinarli

Leggi anche Come recuperare un maglione rimpicciolito in lavatrice