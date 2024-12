Scelta dei mobili

La scelta dei mobili è cruciale per ottimizzare lo spazio in un bagno di servizio, che spesso è più piccolo di quello principale. Opta per mobili compatti e multifunzionali. Ad esempio, un mobile lavabo con vani integrati offre soluzioni di stoccaggio pratiche. Le mensole a muro sono anche un’ottima opzione per massimizzare lo spazio verticale. Se hai abbastanza spazio, oltre ai sanitari e alla doccia (meno ingombrante della vasca), colloca qui la zona lavanderia con lavatrice e asciugatrice e un mobiletto per poter contenere detersivi e quant’altro.

Accessori e decorazione

Gli accessori giocano un ruolo importante nell’arredamento del bagno di servizio. Scegli accessori che completino lo stile della stanza pur essendo funzionali. Portasciugamani, dispenser di sapone e specchi ben posizionati possono fare una grande differenza (questi ultimi possono allargare visivamente lo spazio se collocati strategicamente). Pensa anche ad aggiungere elementi decorativi come piante o quadri per dare un tocco personale all’ambiente.

Illuminazione e ventilazione

Una buona illuminazione e una ventilazione adeguata sono essenziali in un bagno di servizio. Utilizza lampade a LED per un’illuminazione efficiente ed economica. Assicurati che il bagno disponga di una buona ventilazione per evitare umidità e muffe. Una finestra, anche piccola, è sempre preferibile ma se il bagno fosse cieco, installare un sistema di areazione è fondamentale per mantenere l’aria fresca e asciutta e assorbire i cattivi odori.

Leggi anche Come arredare una camera da letto

Leggi anche Come arredare una veranda a vetri