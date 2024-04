B alcone stretto e lungo? Niente panico, con le idee giuste può trasformarsi in un angolo verde tutto da vivere!

Quando si prende in affitto un appartamento è sempre una sfida decidere cosa fare con il balcone, specialmente quando questo è di dimensioni particolarmente ridotte: in questo caso molte persone scelgono di lasciarlo vuoto o, semplicemente, lo utilizzano soltanto per tenere alcune piantine. Anche se può sembrare poco semplice, almeno nel primo momento, persino il più piccolo dei balconi può essere trasformato in un rifugio accogliente mettendo in pratica alcuni semplici e piccoli accorgimenti. Con questa guida ci occuperemo proprio di capire come è possibile arredare un balcone stretto e lungo, così da farlo diventare accogliente e ordinato.

Come arredare un balcone stretto e lungo

Arredare un balcone piccolo richiede delle dosi generose di attenzione e creatività, ma arredarne uno stretto e lungo ne richiede almeno il doppio! Al problema dei metri quadri che scarseggiano infatti si aggiunge quello della loro disposizione, che rende l’operazione arredo ancora più complicata.

Se anche tu hai un balcone stretto non disperare però, farne un delizioso spazio all’aperto non è una missione impossibile: basta avere le idee giuste! Misure alla mano e un po’ di fantasia dunque, preparati a trasformare quei metri quadri che ti sembravano impossibili da vivere nell’angolo che hai sempre sognato!

Arredare un balcone stretto e lungo: abbandona i sogni impossibili

Chi ben comincia è a metà dell’opera, si sa, e il primo passo verso un perfetto angolo verde sarà quello di valutare correttamente lo spazio a disposizione restando con i piedi per terra.

Cosa significa? Niente mobili sovradimensionati e sogni impossibili! Sicuramente dovrai rinunciare a quel tavolo da 6 che ti piaceva tanto, ma non è detto che tu non riesca a fare del tuo balcone un posticino perfetto per le cenette più intime e i momenti di relax.

Prendi bene le misure e concentrati sull’essenziale dunque, una corretta visione d’insieme ti aiuterà nell’impresa.

Arredare un balcone stretto e lungo: divisione degli spazi

Un modo perfetto per sfruttare un balcone stretto è quello di dividerlo idealmente in zone.

Dedica ad esempio il primo tratto a un piccolo tavolo, quello successivo a un mobile alto e stretto e l’ultimo angolo al relax.

Se terrai correttamente conto delle dimensioni e della forma dei singoli elementi, questa divisione degli spazi ti aiuterà a non creare caos visivo e, soprattutto, a lasciare liberi i metri necessari per il passaggio.

Balcone stretto e lungo: quali arredi scegliere

Qualunque sia il tuo stile ricorda di valutare sempre al centimetro ogni pezzo d’arredo che intendi inserire sul tuo balcone.

Le soluzioni migliori per un balcone stretto? Poco ingombranti e che seguano la forma dello spazio stesso.

Meglio evitare dunque il tavolo quadrato posto al centro, che rischia di impedire il passaggio, pensa piuttosto a soluzioni intelligenti che siano compatibili con il tuo balcone.

Hai mai pensato per esempio a un bancone fissato al parapetto che segua la lunghezza dello spazio? Completalo con sgabelli alti e cuscini colorati, potrebbe essere un’idea vincente e di grande effetto!

Se proprio desideri però un pezzo d’arredo un po’ più grande del consentito dedicagli un angolo cieco, in modo da non intralciare il passaggio, e fanne il fulcro del balcone, rimanendo molto “leggera” con il resto degli elementi.

Balcone stretto e lungo: sfruttare le altezze e le ringhiere

Le altezze sono risorse delle quali non puoi non tenere conto se il tuo balcone è piccolo e dalla forma allungata.

Mobili stretti e alti, pannelli multifunzione a parete e scaffalature si mostreranno alleati perfetti nella difficile operazione di rendere vivibile e accogliente il tuo balcone.

Crea giardini verticali e macchie verdi, appendendo piccoli vasi a ganci fissati in alto e inserendo piante rampicanti che arredino senza ingombrare. Sfrutta poi le ringhiere in modo furbo, destinandole ad esempio alle fioriere o fissandovi un piano a ribalta, un bancone o – perché no – un divanetto per il relax.

Balcone stretto e lungo: idee per arredarlo

Prima di decidere come arredare il tuo balcone stretto e lungo, bisogna valutare le regole che solitamente vengono imposte in un condominio, o comunque dal padrone di casa. In molti casi, per esempio, è assolutamente proibito adoperare il barbecue per evitare emissioni di fumo che possano disturbare gli altri condomini, oppure sono poco gradite alcune specie di piante che attirano gli insetti.

Decorare con le piante

Una idea potrebbe essere quella di decorare il balcone con delle piantine di erbe aromatiche da utilizzare in cucina, oppure con delle piantine che tengono lontani gli insetti o, ancora, delle piante grasse, che non necessitano di troppe cure e non creano alcun problema al vicinato.

Se decidi di addobbarlo con delle piante, essendo il balcone stretto e lungo, puoi sistemare le piantine in verticale. In questo caso è bene organizzarle e sistemarle a strati, mettendo quindi quelle che hanno bisogno di più sole in alto, e quelle che invece amano l’ombra più in basso. Cerca di riempire gli angoli con delle piante più grandi, come per esempio il rosmarino o il basilico. Assicurati, inoltre, di innaffiarle regolarmente e potarle quando è necessario, così da dare loro un aspetto più ordinato.

Un angolo per il relax

Se, invece, desideri trasformare il balconcino in un luogo nel quale potersi rilassare, allora è consigliabile installare una piccola panca oppure, se le dimensioni lo permettono, potete sistemare una seggiola a dondolo o una piccola poltroncina confortevole. Su un balcone stretto gli arredi non dovrebbero mai essere eccessivamente ingombranti e dovrebbero seguire la forma dello spazio stesso, per evitare di essere di intralcio nei punti di passaggio. Un bancone che segue la lunghezza del parapetto ad esempio è un’idea furba per salvare centimetri preziosi in modo bello e originale!

La giusta illuminazione

Chiaramente, non dovrà mancare la giusta illuminazione nel vostro balcone. Qualora fossero presenti delle prese elettriche, potrete considerate l’aggiunta di una lampada da esterno. È preferibile adoperare lampadine a basso voltaggio, così da avere una luce tenue e confortevole. È inoltre possibile utilizzare una serie di lampadine simili a quelle che si utilizzano per l’albero di Natale, appendendole su tutto il perimetro del balcone, in maniera tale da riuscire a ottenere un effetto sempre di grande atmosfera.