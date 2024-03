Come schermare un balcone dai vicini

S chermare il balcone per tutelare la propria privacy è essenziale per godere al meglio del proprio spazio esterno. Piccolo o grande che sia, ci sono diverse soluzioni eleganti per proteggersi dagli occhi indiscreti dei vicini. Esploriamo alcune idee efficaci.

Piante

Puoi creare uno schermo naturale posizionando strategicamente delle piante a foglia grande. Sempre utilizzando il verde, puoi utilizzare piante rampicanti o viti, sostenuti da tralicci o reti metalliche. Così dara vita a una tenda che protegge il tuo spazio dalla vista altrui. E ancora, puoi aggiungere un tocco di natura anche posizionando delle siepi in vaso. Tutte queste soluzioni non solo garantiscono la privacy ma rendono il balcone più bello.

Divisori in legno e teli copriringhiera

Puoi raggiungere il tuo scopo anche installando divisori in legno. Possono essere pannelli semplici o schermi a griglia che aggiungono un tocco di eleganza pur mantenendo l’apertura. In tutti i casi. Una soluzione semplice e diffusa sono i copriringhiera. Realizzati in polipropilene, poliestere o altri materiali sintetici sono teli robusti e impermeabili e resistenti all’esposizione solare. Basta fissarli al balcone con occhielli o ganci per schermare.

Ombrelloni e tende

Le tende sono perfette per schermare il balcone e ottenere la privacy desiderata e, in più, hanno il vantaggio di ripararti dal sole. Inoltre, sono una soluzione mobile perché quando vuoi puoi decidere di aprirle. Un’altra idea per schermare e creare al contempo ombra è ricorrere agli ombrelloni. Si tratta di una scelta economica e di facile realizzazione. In commercio trovi tantissimi modelli diversi.