Come organizzare l’armadio con poco spazio

Q uando si tratta di organizzare un piccolo armadio, massimizzare ogni centimetro di spazio è essenziale. Ecco alcuni consigli pratici per sfruttarlo al meglio.

Idee e suggerimenti

Conserva in modo visibile e accessibile gli accessori, i calzini e i capi che utilizzi di più. Dividi i capi per tipo, stagione o colore per un facile accesso e un aspetto ordinato.

Utilizza separatori trasparenti per mantenere ordinati e organizzati gli ammassi di abiti. Impila le scarpe in scatole trasparenti sul ripiano superiore o a terra. Questo metodo mantiene visibili le tue calzature preferite e previene danni.

Appendi cappelli, borse e gioielli alle pareti per liberare spazio prezioso sui ripiani. È funzionale e fa anche da decorazione. Utilizza un vassoio decorativo per organizzare accessori, profumi e pochette. Contenitori più piccoli all’interno del vassoio semplificano la suddivisione.

Anche negli armadi piccoli con pareti inclinate, appendere una mensola può massimizzare lo spazio di archiviazione. Ricordati che un armadio ben organizzato può fare una grande differenza, indipendentemente dalle sue dimensioni!