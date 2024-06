Come organizzare le spezie in cucina

L e spezie sono degli ingredienti fondamentali in cucina, capaci di dare sapore a ogni tua pietanza. Ecco qualche idea per conservarle nella dispensa, tenendole a portata di mano.

Conservazione nel cassetto

Utilizza un cassetto poco profondo vicino ai fornelli o all’area di preparazione del cibo. Se l’altezza del cassetto lo consente, posiziona i barattoli di spezie verticalmente e fissali con divisori fai da te. In alternativa, adagiali in piano su un leggero angolo utilizzando un organizzatore di barattoli di spezie.

Barattoli coordinati

Opta per barattoli di spezie coordinati della stessa forma e dimensione. I barattoli uniformi si adattano meglio insieme, sia in un cassetto che altrove. Disponili ordinatamente in file per un facile accesso.

Rialzi per spezie

Se preferisci la conservazione nell’armadietto, aggiungi un organizzatore a ripiani. Un rialzo massimizza lo spazio dell’armadietto e ti permette di vedere e raggiungere facilmente i barattoli. Molti organizzatori sono espandibili per adattarsi a diverse larghezze dell’armadietto.

Organizzatore rotondo

Utilizza un organizzatore rotondo. Massimizza lo spazio di conservazione e funziona bene per i barattoli di spezie. Considera una versione a due livelli o posiziona due affiancati in un armadietto o dispensa.

Montaggio sulle porte dell’armadietto

Per le cucine piccole, monta i barattoli di spezie sulla parte interna di una porta dell’armadietto. Utilizza lo spazio inutilizzato mantenendo nascosto il disordine.