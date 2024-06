Come pulire il mattonato del giardino

N on sai come pulire efficacemente il mattonato del giardino? Segui questi semplici passaggi e il risultato sarà di certo soddisfacente.

Procedimento

Inizia spazzolando via eventuali detriti o sporco dalla superficie del mattonato. Se ci sono erbacce che crescono tra i mattoni, tagliale o estirpale.

Mescola acqua tiepida con un detergente delicato in un secchio o una bottiglia spray. Usa una spugna o uno spruzzatore per applicare l’acqua saponata sui mattoni. Lasciala agire per alcuni minuti senza farla asciugare.

Utilizza una spazzola a setole morbide per strofinare i mattoni con movimenti circolari, concentrandoti sulle aree con macchie o sporco.

Sciacqua via la soluzione detergente con un tubo da giardino. Ricorda di indossare dei guanti protettivi mentre pulisci.