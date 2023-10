Come pulire la friggitrice ad aria incrostata

L a friggitrice ad aria, per mantenersi efficiente nel tempo, ha bisogno di una corretta manutenzione. Se volete sapere come rimuovere le incrostazioni e pulirla adeguatamente, ecco una serie di consigli utili.

Aspettare che sia fredda

Per prima cosa, la friggitrice ad aria va pulita solo quando è completamente fredda (non basta che sia tiepida!). Non solo per una questione di sicurezza ma anche per essere sicuri di non danneggiarla. Non fatela raffreddare sotto l’acqua per velocizzare il processo. Potreste rovinare alcuni componenti. Anche il cestello della lavatrice, che in alcuni casi può essere lavato in lavastoviglie (controllate le istruzioni) deve essere sempre messo a lavare solo quando è freddo.

Come pulire il cestello

Dopo ogni utilizzo, pulite il fondo del cestello raccogliendo lo sporco o l’olio che è scolato. Per pulire bene, lavate a mano con acqua calda e sapone. In caso di incrostazioni, lasciate in ammollo il cestello con acqua calda e sapone per circa mezz’ora, poi lavatelo e asciugatelo.

Come pulire l’unità principale

Per pulire l’unità principale della friggitrice ad aria basta un panno morbido e umido. Fate solo attenzione ad asciugarla completamente.

Come pulire la resistenza

La resistenza è la parte della friggitrice che riceve maggiori schizzi dal cibo in cottura. Per pulirla togliete il cestello, ribaltate con delicatezza la friggitrice e, con una spugna inumidita con acqua e pochissimo sapone, pulite delicatamente. Potete utilizzare anche acqua con un po’ di limone o aceto. Anche in questo caso, la resistenza deve essere fredda prima di essere pulita. E ricordatevi di asciugarla bene.

Come rimuovere i cattivi odori

Alcuni alimenti più di altri rilasciano cattivi odori. Basti pensare al pesce, per esempio. Per rimuoverli dalla friggitrice ad aria basta usare il limone. Tagliatelo a metà e strofinatelo all’interno del cestello, lasciatelo agire per una mezz’oretta e poi risciacquate. Come sempre, alla fine asciugate con cura.

Un altro metodo per eliminare i cattivi odori è mettere sul fondo del cestello, senza griglia, una soluzione composta da acqua e aceto, accendete la friggitrice a 180°-200° e lasciar cuocere la soluzione fino a quando non sarà evaporata quasi del tutto.

Errori da non commettere

Lo sgrassatore spray non deve essere utilizzato per pulire la friggitrice sia perché contiene formulazioni aggressive che rischiano di rovinare l’elettrodomestico sia perché le sostanze chimiche che lo compongono rischiano di non essere risciacquate correttamente dalle componenti della friggitrice, specialmente quelle interne.