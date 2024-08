Rendere la casa più luminosa è un desiderio comune a molti. Ci sono diversi trucchi e accorgimenti che si possono mettere in pratica per ottenere ambienti con più luce e accoglienti. Ecco alcune idee.

Giocare con la luce naturale della casa

Il primo passo da fare è quello di giocare con la luce naturale, scegliendo ad esempio tende chiare e trasparenti che lascino filtrare la luce naturale e pulendo spesso le finestre. Un segreto è poi quello di posizionare specchi di fronte alle finestre per riflettere la luce e creare l’illusione di una stanza più grande. Per non ostruire il passaggio della luce è bene, inoltre, non posizionare mobili troppo vicini alle finestre, in modo da non ostruire il passaggio della luce.

Leggi anche Microplastiche: le 5 principali fonti in casa tua e come evitarle

I colori giusti per avere più luce

Per una casa più luminosa è necessario optare per colori chiari alle pareti come il bianco, il beige, il grigio chiaro o il crema. Questi colori riflettono la luce e ampliano visivamente gli spazi. Anche i mobili possono contribuire a rendere l’ambiente più luminoso. È consigliabile scegliere mobili chiari, così come la pavimentazione, o con finiture lucide.

L’illuminazione artificiale giusta per la casa

Se questi trucchi non funzionano bisogna necessariamente ricorrere alla luce artificiale. Innanzitutto le luci a soffitto devono essere installate in modo tale da illuminare uniformemente l’ambiente. Utili anche le lampade da terra, da posizionare negli angoli più bui per creare punti luce focalizzati. Infine, valutare le luci a led, che sono più efficienti e durature delle lampadine tradizionali e offrono una luce più bianca e brillante.