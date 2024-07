Per rimodernare una ringhiera, è essenziale seguire un processo accurato a più step che prevede la rimozione della ruggine, la preparazione della superficie e l’applicazione di trattamenti protettivi prima e dopo la verniciatura. Ecco i passi da seguire…

Leggi anche Come abbellire un bagno brutto

Rimuovere la ruggine

Inizialmente, si dovrebbe utilizzare una spazzola metallica o carta vetrata a grana grossa per eliminare i residui di ruggine visibili. Successivamente, è consigliabile applicare un convertitore di ruggine (ideale per superfici ampie e non troppo corrose) che trasforma la ruggine residua in una superficie protettiva, impedendo ulteriori danni. Per le parti più corrose, si può preparare una soluzione di acido citrico e acqua, seguendo le istruzioni del produttore, e applicarla sulla ringhiera lasciandola agire per il tempo consigliato.

La pulizia della superficie

Dopo aver rimosso la ruggine è fondamentale pulire passando un panno inumidito con acqua e un detergente neutro per eliminare polvere e sporco residuo. La ringhiera deve essere successivamente risciacquata con acqua pulita e lasciata asciugare completamente all’aria. È importante non saltare la fase di asciugatura, poiché l’umidità residua potrebbe compromettere l’aderenza della vernice.

Leggi anche Come nascondere l’asse da stiro in casa

L’applicazione di primer anticorrosivo

Prima di procedere con la verniciatura, è utile applicare un primer anticorrosivo, che funge da strato protettivo aggiuntivo e migliora l’adesione della vernice finale. Qui occorre prestare particolare attenzione alle giunzioni e agli angoli, che sono spesso le prime aree a mostrare segni di usura.

Ora la vernice

Una volta che il primer è asciugato, si può procedere con l’applicazione della vernice, preferibilmente in condizioni di bassa umidità e lontano dalla luce diretta del sole per evitare che si asciughi troppo rapidamente e formi bolle o crepe. Scegliere una vernice per esterni resistente a pioggia, sole e variazioni di temperatura.

Piuttosto che una singola mano spessa, meglio più mani sottili di vernice: contribuiranno a costruire una finitura più uniforme e resistente. Tra una mano e l’altra, è necessario lasciare che la vernice si asciughi completamente, seguendo le indicazioni fornite dal produttore per i tempi di asciugatura.

Leggi anche Come proteggere un terrazzo dalle intemperie

Il trasparente per proteggere

Completata la verniciatura si consiglia l’ulteriore applicazione di un sigillante trasparente per proteggere ulteriormente la vernice e la ringhiera stessa dagli elementi atmosferici. Si tratta di un passaggio fondamentale per mantenere la ringhiera in ottime condizioni quanto più a lungo possibile, riducendo la necessità di manutenzione frequente.