Come nascondere l’asse da stiro in casa

S e stai cercando di nascondere l'asse da stiro e mantenere la casa in ordine, ecco alcune idee pratiche e creative per ispirarti.

Idee creative

Sfrutta lo spazio dietro una porta (armadio, dispensa o bagno) per appendere l’asse da stiro utilizzando un robusto gancio o un supporto montato a parete.

Trasforma un mobile libero nella tua lavanderia o ripostiglio in uno spazio dedicato per l’asse da stiro. Installa un meccanismo per estrarlo con facilità.

Monta l’asse da stiro verticalmente su una parete della lavanderia o del ripostiglio. Aprilo quando necessario e ripiegalo contro la parete per risparmiare spazio.

Usa un asse da stiro scorrevole che si adatti a un cassetto o a un armadio. È una soluzione perfetta per gli spazi ridotti e ti consente di far scorrere l’asse da dentro a fuori all’occorrenza.

Appendi una tenda o un pannello di stoffa davanti all’asse da stiro per nasconderlo istantaneamente. E ancora, combina il tavolo da stiro con un cesto per la biancheria o riponilo sotto gli armadi per un’organizzazione pratica.