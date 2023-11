Come scegliere il depuratore dell’acqua

I l depuratore dell'acqua è un dispositivo sempre più presente nelle case italiane. Garantisce acqua pulita da ogni contaminazione ed elimina la fatica (e il costo) di trasportare pesanti casse d'acqua ogni settimana. Sul mercato esistono diverse tipologie di depuratori. Ecco come scegliere quello adatto alle vostre necessità.

Analisi chimica dell’acqua

Per prima cosa occorre analizzare l’acqua del rubinetto di casa, affidandosi a un tecnico esperto, in grado di valutare il giusto tipo di depuratore. L’acqua erogata nella propria zona, infatti, può contenere una grande concentrazione di calcare, batteri o arsenico.

Tipologia di filtro

Potete scegliere la tipologia di filtrazione del depuratore. La più diffusa è l’osmosi inversa che purifica l’acqua facendola passare tramite una membrana, filtrandola da tutte le impurità e le sostanze inquinanti. La microfiltrazione rimuove le particelle solide dall’acqua e la libera da tutte le sostanze nocive. L’ultrafiltrazione non solo purifica l’acqua da tutte le sue sostanze nocive, ma trattiene anche tutte le impurità con dimensioni inferiori a 0,1 micron.

Lo spazio

Tra i parametri più importanti per la scelta del depuratore vi è lo spazio in cui inserirlo. È importante che non sia troppo ingombrante, specialmente in una cucina di piccole dimensioni. Generalmente si possono individuare due tipologie di depuratori: sopralavello (va appoggiato sul piano della cucina, necessita di uno spazio ampio e deve essere esteticamente in linea con l’ambiente circostante) e sottolavello (più piccolo e discreto, installabile direttamente sotto il lavandino).

La potenza

Questa è una caratteristica fondamentale perché maggiore è la potenza del depuratore, migliore sarà il livello di purezza dell’acqua e la rimozione di detriti, calcare ed impurità.

Chi usa il depuratore

Il depuratore va anche scelto in base a quante persone consumano acqua in casa. Chi vive da solo, chiaramente, ne consuma un quantitativo minore rispetto a una famiglia numerosa.

Fredda o a temperatura ambiente

Solitamente i depuratori standard erogano acqua sia liscia sia frizzante mentre i modelli più avanzati offrono anche la possibilità di scegliere tra acqua fredda o a temperatura ambiente.