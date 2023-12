Come scegliere una poltrona per anziani

L 'età dei vostri genitori avanza e quindi siete alla ricerca di una poltrona confortevole su cui possano sedersi senza fatica e in autonomia e da cui allo stesso modo possano rialzarsi facilmente? È importante scegliere una seduta comoda dove possano guardare la televisione, leggere e riposare. Ecco i criteri da tenere in considerazione per la scelta del modello.

Informazioni preliminari

Per prima cosa dovete considerare le condizioni psico-fisiche e il grado di autonomia della persona che utilizzerà la poltrona. Fatto questo, dovete poi considerare i vari requisiti che la poltrona dovrebbe soddisfare.

Le funzioni

La poltrona potrebbe avere diverse funzioni, come per esempio il comodissimo sistema “alzapersona“, la modalità massaggio e la reclinazione elettrica o manuale.

Gli accessori

Alcuni modelli sono dotati di strumenti opzionali che rendono la poltrona ancora più confortevole, come il tavolino, i braccioli estraibili, il kit batteria per ricaricarla, la fodera lavabile, la tasca laterale porta oggetti e le ruote per spostarsi da una stanza all’altra.

Le dimensioni

È fondamentale prima di qualsiasi acquisto stabilire dove sarà collocata la poltrona e è previsto il suo spostamento da una stanza all’altra. Le porte standard di una casa, infatti, misurano generalmente 80 centimetri di larghezza, quindi una poltrona più grande non potrà essere trasferita da un ambiente all’altro in modo agevole.

Il peso

È importante anche considerare il peso che può accogliere la poltrona. Per le persone in sovrappeso esistono sul mercato modelli solidi e sicuri con portata superiore a 130, 150 o 200 chilogrammi.

Tessuti e materiali

Per quanto riguarda tessuti e materiali, è meglio optare per tessuti sfoderabili, traspiranti e antibatterici. È la scelta più indicata soprattutto per gli anziani che trascorrono seduti in poltrona diverse ore.