Ariete

Certe realtà, piuttosto importanti, rischiano di mettere in discussione le vostre convinzioni, quelle cose in cui avete voglia di credere e di sperare. Siate aperti al dubbio.

Toro

Lasciate agli altri le domande, quelle insicurezze che non vi servono e che stavolta non vi appartengono. Nutritevi solo della forza vicina e solida di Venere, della bellezza.

Gemelli

Qualcuno sembra aspettarsi chiarezza, pretendendo ordine e logica, non accettando alcuna svista. Qualcosa che potrebbe pesarvi, che non vi lascerà mai troppo liberi di fare.

Cancro

Difficile, per voi, rinunciare a denunciare qualcosa che non vi piace, certe imprecisioni da parte di chi dovrebbe invece essere un esempio. Parlerete molto chiaro.

Leone

Per fortuna il tono delle vostre emozioni cambia e migliora, facendovi sentire più coraggiosi, molto più capaci di affrontare il presente con le sue piccole sfide. Siete forti.

Vergine

Per una volta non sarete voi quelli che pretendono la chiarezza, quelli che notano i dettagli, che fanno mille domande. Per una volta potrete distrarvi senza sensi di colpa.

Bilancia

Potreste essere parecchio diretti, e insolitamente impulsivi, nel modo che avrete di far notare certi errori o mancanze negli altri. Ma forse è giusto che sia così.

Scorpione

Questo cielo fa silenzio, aiutandovi a riflettere, a concentrare ogni pensiero verso quelle cose che contano ma che si fanno sentire solo quando non c’è troppo rumore.

Sagittario

Non sempre vi sentirete liberi quando deciderete di aiutare qualcuno, di fare qualcosa per gli altri. Forse perché dovrete adattarvi ad un certo modo di pensare, di fare.

Capricorno

Qualcuno, con il suo modo di fare brillante e rumoroso, metterà forse in evidenza alcune vostre debolezze, certi dubbi che si fanno sentire e vedere. Non prendetevela.

Acquario

Luna e Saturno si incontrano facendovi sentire più sicuri, più vicini alle emozioni, più capaci di dire e di dimostrare. Qualcosa che renderà subito speciale il momento.

Pesci

Siete eccezionalmente in vena di cose chiare e precise, rinunciando a quel vostro stile confuso, spontaneo, distratto. Qualcosa che asseconderete comportandovi in modo esatto.