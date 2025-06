Sei appassionata di cucito (scopri 7 facili oggetti da creare) o semplicemente curiosa di creare un accessorio unico? Questo progetto fai-da-te è accessibile a tutti. Oltre a essere economico, ti permette di personalizzare la borsa secondo i tuoi gusti: colori vivaci, fantasie tropicali o materiali naturali. Una borsa per il mare fatta a mano è anche più resistente e spesso più capiente rispetto a quelle acquistate. Può contenere asciugamano, crema solare, occhiali, libro e perfino uno spuntino. È anche una splendida idea regalo estiva. In questa guida scoprirai i materiali necessari, gli strumenti utili e tutti i passaggi per cucire una borsa resistente e di tendenza.

Materiali necessari

Tessuto principale (tela di cotone, tessuto cerato o tessuto riciclato tipo canvas, resistente e facile da pulire)

Fodera (cotone leggero o tessuto impermeabile)

Manici (nastro di cotone o corda spessa, circa 140 cm per due manici)

Tessuto termoadesivo (per rinforzare le parti delicate)

Ovatta o imbottitura (per rendere rigido il fondo della borsa)

Filo da cucito coordinato

Cerniera (facoltativa, per una tasca interna)

Strumenti indispensabili

Macchina da cucire

Forbici da sartoria

Spilli o mollette

Metro da sarta

Ferro da stiro

Matita per tessuti o gesso

Cartamodello stampato (spesso disponibile in PDF nei siti specializzati)

Borsa per il mare: procedimento

Lava e stira i tessuti. Stampa e ritaglia il cartamodello, riportalo sul tessuto e ritaglia le parti. Cuci le eventuali tasche, poi unisci i pannelli principali. Rinforza il fondo con l’ovatta. Assembla le parti della fodera come quelle esterne. Puoi aggiungere una tasca con cerniera. Inserisci la fodera nella borsa esterna, diritto contro diritto. Posiziona i manici tra i due strati. Cuci il bordo superiore lasciando un’apertura. Rivolta la borsa attraverso l’apertura, stira i bordi e impunta per un effetto pulito. Chiudi l’apertura a mano o a macchina.

