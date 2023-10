Come usare la frusta a foglia della planetaria

A vete acquistato una planetaria ma sapete quando occorre usare la frusta a filo e quando la frusta a foglia? Concentriamoci su quest'ultimo accessorio e capiamo in cosa si differenzia dal primo.

Funzioni

La frusta a foglia (detta anche frusta K) prende questo nome proprio per via della sua forma appiattita – molto simile a quella di una foglia – con all’interno delle linee. Proprio per la sua particolare conformazione, consente di miscelare tra loro gli ingredienti senza difficoltà, purché non si tratti di ingredienti che hanno bisogno di essere impastati e di trasformarsi in un composto piuttosto duro.

Preparazioni

La frusta a foglia sostituisce il cucchiaio di legno o le mani. È adatta alla lavorazione di ingredienti come uova e farine, un po’ più consistenti, corposi e compatti, dove lo sforzo di lavorazione non è eccessivo ma nemmeno troppo leggero. Si tratta della frusta ideale per gli impasti semi liquidi, come quelli per la realizzazione dei muffin o dei cupcake.

Materiali

Il materiale migliore per la realizzazione della frusta a foglia è l’acciaio inox. Di solito la frusta a foglia presente in dotazione è realizzata proprio in questo materiale. Alcuni modelli di planetaria offrono una frusta a foglia gommata, in possesso cioè di un rivestimento in gomma o silicone. La frusta con profilo gommato è la scelta ideale nel caso in cui si abbia paura che il composto possa restare attaccato alle pareti della ciotola della planetaria perché riesce sempre a staccare i residui dalle pareti. Questa frusta è di solito presente nelle planetarie che hanno anche la funzione cooking.