Come usare i ganci della planetaria

S e avete acquistato una planetaria, vi sarete accorte che la macchina è dotata di tre accessori principali, da utilizzare a seconda dell'impasto: la frusta, la paletta e il gancio. È su quest'ultimo che in questo caso vogliamo concentrare la nostra attenzione.

Funzione

Il gancio, anche detto spirale, viene utilizzato per gli impasti che necessitano di lunghe lavorazioni. Una volta aggiunti gli ingredienti e iniziata la lavorazione, il gancio si attiva e impasta inglobando tutto ciò che è all’interno della planetaria. Grazie alla sua azione si passa da un impasto morbido e appiccicoso alla cosiddetta “cordatura”. Si forma, cioè, la maglia glutinica, una rete formata dal glutine che permette di trattenere l’anidride carbonica durante la fase di lievitazione. Quando l’impasto è avvolto completamente sul gancio e quindi è completamente staccato dalla ciotola, è il segno che è pronto.

Preparazioni

L’uso del gancio è indicato per tutti i lievitati, come pane, pizza, pandoro o panettone o pasta fatta in casa. Impasti molto corposi per cui è necessaria molta forza per ottenere un impasto liscio e omogeneo.

I materiali

Proprio per il suo scopo, il gancio è un accessorio che deve necessariamente essere composto da materiali robusti. Meglio evitare i ganci che hanno parti in plastica, che possono facilmente rompersi durante la lavorazione. Meglio optare per ganci in acciaio inox.