Se volete avere un riposo da dieci e lode occorre che la vostra camera da letto sia sgombra da oggetti che possono disturbare il sonno. Scopri cosa eliminare per dormire meglio.

Cosa eliminare per dormire meglio

Cosa eliminare dalla camera da letto per dormire meglio? Predisporre un ambiente consono e piacevole, che possa rilassare e conciliare il sonno è necessario.

Anche se non si è consapevoli, ci sono spesso degli impedimenti che non agevolano il riposo e o possono farci alzare già stanchi l’indomani; non solo: potrebbero pure creare indolenzimenti muscolari o ossei.

Ecco alcuni consigli sulla camera da letto e cosa eliminare per dormire meglio.

Riordinare la camera da letto

Avere una stanza disordinata crea solitamente ansia e oppressione: gli spazi disponibili si riducono drasticamente e il fatto di vedere cose fuori posto (abiti, borse, sacchetti, oggetti di vario genere) porta a pensare continuamente che prima o poi dovrete fare ordine. Questo pensiero solitamente si materializza alla sera, prima di coricarsi, quando, entrando in camera, vi rendete conto del disordine presente. Prima di andare a letto, investite qualche minuto per piegare e riporre gli abiti nell’armadio, evitando di creare la classica pila disordinata sulla sedia. Questo accorgimento eviterà sia ingenti accumuli di polvere, sia un effetto caotico per niente rilassante.

Eliminare la polvere in camera da letto

La polvere è una delle principali cause di problemi notturni legati alla respirazione, specialmente se si soffre di asma o di altre patologie polmonari. Fare pulizia in camera è un modo per mantenere un ambiente salubre e vivibile, impedendo che acari e pulviscoli possano vagare nell’aria e impedirti una respirazione corretta. Colpi di tosse, respiro affannoso o secchezza della gola: durante la notte una delle principali responsabili è proprio la polvere.

Spegnere i dispositivi in camera da letto

Televisione, computer, tablet, auricolari bluetooth e smartphone sono i principali disturbatori del sonno, in quanto super stimolanti. Questi dispositivi elettronici, infatti, emettono onde elettromagnetiche. Meglio spegnere tutto e tenerli magari in un cassetto o a una certa distanza, evitando di lasciare lo smartphone acceso sul comodino, oppure appoggiare il cellulare sul comodino con il display rivolto verso il basso. Le onde elettromagnetiche disturbano il sonno e possono causare emicrania fin dalle prime ore del mattino. A parte casi di emergenza, il consiglio è di evitare di dormire con i dispositivi elettronici vicini e accesi.

Eliminare le scartoffie per dormire meglio

La camera da letto non deve essere scambiata per un ufficio: non tenete al suo interno documenti, ricevute, fatture e bollette, specie se dislocati in ogni angolo. Se vivete in una casa piccola, tenete tutte queste carte in un raccoglitore oppure all’interno di un cassetto. Inoltre la carta tende ad accumulare grandi quantitativi di polvere, per nulla salutari. Lo stesso discorso vale per i libri.

Cosa eliminare per dormire meglio? Gli oggetti sotto al letto

Lo spazio sotto il letto è il punto in cui si tende ad accumulare più polvere in assoluto. Evitate pertanto di accumulare gli oggetti che non utilizzate e sfruttate questo spazio avvalendovi di appositi contenitori bassi e larghi, i quali non solo vi aiuteranno a trovarli in men che non si dica, ma terranno la stanza in ordine.

Regolare la temperatura in camera da letto

Temperature eccessive, aria secca o elevata umidità possono essere cause di un riposo disturbato. In molti casi è necessario eliminare queste cause favorendo una preparazione migliore della stanza. La giusta temperatura consigliata da molti esperti è di 18°C, con una giusta umidità che impedisca di avere un’aria troppo secca o eccessivamente umida.

Sonno disturbato: no agli attrezzi ginnici in camera da lettoSe amate praticare home fitness non fatelo nel luogo in cui dormite, se volete evitare di respirare aria viziata e avere un tasso di adrenalina superiore alla media. Se avete quindi l’abitudine di allenarvi a casa, tenete gli attrezzi per il work out fuori dalla camera da letto. Scegliete oggetti che possano rilassarvi anche mentalmente: avere una cyclette in stanza significa contrapporre il dinamismo e lo sforzo fisico al relax.

