Ogni anno, il secondo venerdì del mese di marzo, si celebra la Giornata Mondiale del Sonno. Quest’anno cadrà il 14 marzo, un ottimo promemoria per riflettere sull’importanza di un buon riposo. Dormire bene è essenziale per la salute fisica e mentale, e non si tratta solo di quante ore dormiamo, ma anche di come riusciamo a rilassarci. Idealmente, per favorire il sonno dovremmo andare a letto e svegliarci sempre alla stessa ora: questo aiuta a impostare l’orologio interno del corpo e a ottimizzare la qualità del riposo. Anche l’ora in cui andiamo a letto fa la differenza: dovremmo sempre rispettare il ciclo naturale sonno-veglia che è regolato dai ritmi circadiani, un orologio biologico interno che segue un ciclo di circa 24 ore.

Cos’è il ritmo circadiano

Il ritmo circadiano è principalmente sincronizzato con la luce naturale: la luce del giorno segnala al nostro cervello che è il momento di essere svegli e attivi, mentre l’oscurità invia segnali che favoriscono il rilascio di melatonina, l’ormone che induce il sonno. Quando rispettiamo i ritmi circadiani, miglioriamo la qualità del nostro riposo. Al contrario, la loro alterazione – come succede con il jet lag o quando si lavora fino a tardi – può portare a disturbi del sonno e non solo. Non rispettare il ciclo sonno-veglia (addormentarsi tardi, dormire poco, etc.) significa anche più stanchezza durante il giorno e minore capacità di concentrazione.

Il potere degli spray per il cuscino

Proprio per questo, sempre più persone stanno scoprendo il potere degli spray per il cuscino: un gesto semplice che può trasformare il momento in cui andiamo a letto grazie a delle fragranze che calmano i sensi e inducono un riposo rigenerante. I pillow spray sono mist da spruzzare prima di andare a letto, sono fatti senza alcol quindi non rovinano la biancheria, né risultano aggressivi al naso. Puoi vaporizzarli su cuscino e lenzuola, anche se molti prodotti sono multifunzione e si possono vaporizzare anche sul corpo. Altri ancora invece, vanno spruzzati nell’aria: l’intera stanza sarà avvolta da un aroma super-rilassante che concilia il sonno. Quando spruzzarle? Poco prima di andare a letto. E se hai il dubbio che lo spray possa risultare “pesante”, niente paura, ti ricrederai. Gli spray sono impalpabili, aggiungono solo un tocco aromatico senza mai risultare invadenti.

Perché gli spray per il cuscino funzionano?

Perché funzionano? In alcuni casi, gli spray per il cuscino contengono vera e propria melatonina: non importa assumerla sotto forma di integratore, ci pensa il mist. La maggior parte delle volte, comunque, i pillow mist sono infusi con miscele di oli essenziali e fragranze calmanti ispirate ai principi dell’aromacologia.

L’aromacologia è la scienza dei fenomeni relativi agli odori, ed in particolare l’influenza che gli odori esercitano sui comportamenti (incluso il sonno). L’aromaterapia è la pratica terapeutica che ne consegue, e che utilizza oli essenziali estratti da piante per promuovere il benessere fisico e mentale. La creatrice di Fragranze Claudia Scattolini spiega: «Il potere del profumo non si limita all’immaginazione, ma agisce in maniera concreta sul nostro sistema nervoso, influenzando la produzione di ormoni e neurotrasmettitori. Alcune fragranze, come la lavanda o la camomilla, possiedono proprietà calmanti e rilassanti, in grado di ridurre l’ansia e favorire un sonno ristoratore. Altri profumi, come il bergamotto o il limone, invece hanno un effetto energizzante e stimolante, ideali per iniziare la giornata con il piede giusto».

I migliori ingredienti effetto relax

LAVANDA: Gli essenziali di lavanda sono un must per la camera da letto e il bagno. La sua fragranza floreale e delicata agisce come calmante naturale, riducendo stress e ansia. Studi scientifici dimostrano che aiuta a migliorare la qualità del sonno e a rilassare il sistema nervoso, facilitando l’addormentamento.

CAMOMILLA: Ottima non solo nella tazza, ma anche sotto forma di olio essenziale. Ha esattamente lo stesso effetto, una coccola che calma i sensi.

ROSA: L’olio essenziale di rosa ha un profumo floreale ricco e rilassante. Viene utilizzato per calmare l’ansia, alleviare lo stress e creare una sensazione di benessere emotivo, favorendo un sonno più tranquillo.

YLANG YLANG: Dal profumo esotico, dolce e floreale, l’olio essenziale di Ylang Ylang è utilizzato per le sue proprietà calmanti e ansiolitiche. Riduce il battito cardiaco e la pressione sanguigna, contribuendo a creare uno stato di relax fisico e mentale ideale per il riposo notturno.

ARANCIO DOLCE: È provato che l’aroma fresco e agrumato dell’arancio dolce ha un effetto calmante sul sistema nervoso, aiutando a ridurre stress, ansia e tensioni accumulate.

SALVIA SCLAREA: Questo olio essenziale ha un aroma dolce e morbido, con leggere note erbacee. È noto per il suo effetto distensivo e aiuta a calmare la mente, riducendo lo stress e l’ansia, migliorando così la qualità del sonno.

LEGNO DI SANDALO: Ha un aroma caldo e legnoso, ideale per la meditazione e il rilassamento profondo.

Melatonina in formato spray

Non è certo una fragranza, eppure alcuni marchi sono riusciti a includerla in mist profumatissime pensate per la buonanotte. Come in “Wonder Sogno” di Wonder Company, che spiega in modo molto chiaro e interessante l’importanza della melatonina per il sonno: «La melatonina è un ormone secreto prevalentemente, ma non solo, da una ghiandola presente nel cervello (pineale o epifisi), è importantissimo in quanto regola il ritmo circadiano dell’organismo, ovvero l’orologio biologico del nostro corpo. La sua secrezione viene regolata dalla luce: quando lo stimolo luminoso arriva alla retina viene trasmesso un segnale all’epifisi dove viene inibita la sua secrezione. Il buio, al contrario, ne stimola il rilascio. Il suo effetto sedativo sul cervello di conseguenza è un’informazione che indica a quest’ultimo che è giunto il momento di dormire e riposarsi. Quando la produzione di melatonina non è adeguata (si abbassa durante la fase adulta e matura della vita) si può ricorrere a un’integrazione esterna». Anche con una brume.

I 10 migliori spray per il cuscino

99% di origine naturale, Spray per cuscino Notte serena di Aroma Zone (€ 5,95) rasserena con gli oli essenziali di Neroli, Melissa, Camomilla e Maggiorana. Infuso di un delicato profumo di fiori d’Arancio. Spray Relax Sleep Planet Spa di Avon (€ 7,50, su avon.it) concilia il sonno con un profumo di lavanda francese e olio essenziale di camomilla. Hesperidream di Pierre Guillaume Paris (€ 45) è uno spray per lenzuola e cuscino infuso con mandarino, fiori d’arancio, estratto di salvia, fiori di papavero giallo della California e vetiver, materie prime scelte per le loro fragranze calmanti, ipnotiche e rinfrescanti. Wonder Sogno Spray per cuscino alla Melatonina di Wonder Company (€ 14,90) rilassa profondamente con melatonina e oli essenziali di lavanda, vetyver e ylang ylang. Black Rose è una Eau de Parfum dalla collezione “Sleep Fragrances” di Claudia Scattolini. La sua delicata fragranza di rosa apre il chakra del cuore, donando serenità e relax (€ 105 per il formato da 100 ml). Si applica sul cuscino, sulle lenzuola o sulla pelle. Oli essenziali di lavanda, arancia dolce e geranio da vaporizzare su cuscino e biancheria: Pillow Mist Rilassante Coccole di Serenità di L’Occitane (€ 20). Ricca di aromi naturali, agenti umettanti e antiossidanti, Dream-y Mist di Pixie (€ 20,95) può essere utilizzata come parte della routine di cura della pelle o spruzzata sul cuscino per un effetto calmante. Pillow & Body Mist di Rituals (€ 22,90) è formulato con un mix aromatico di legno di sandalo e lavanda che calma e lenisce i tuoi sensi. Per corpo e biancheria. Le Lit – Pillow Mist di Les Cocottes de Paris (€ 40) racchiude un bouquet floreale avvolgente con note di rosa, litchi e violetta, che si fonde con la sensualità del muschio bianco, creando una fragranza unica e avvolgente. Sonni Sereni Spray Per L’Aria di Puressentiel (€ 24,90) contiene 12 oli essenziali in una formula 100% naturale.

