Massimizzare lo spazio e la luce

Posizionare uno specchio di fronte a una finestra è un trucco classico per massimizzare la luce naturale in una camera da letto. Questa disposizione permette di riflettere la luce del giorno, rendendo la stanza più luminosa e accogliente. Inoltre, un grande specchio su una parete stretta può creare un’illusione di spazio, ideale per le camere piccole. Per un effetto ottimale, scegli uno specchio di grandi dimensioni e senza cornice per un look moderno e pulito.

Evitare le interferenze con il sonno

Secondo il Feng Shui, è sconsigliato posizionare uno specchio direttamente di fronte o sopra il letto. Questa posizione può disturbare il sonno riflettendo l’energia e i movimenti nella stanza. Per evitare ciò, posiziona gli specchi sulle porte interne degli armadi o sulle pareti laterali. Se desideri uno specchio vicino al letto, opta per una testiera a specchio, che aggiunge un tocco decorativo senza disturbare il tuo riposo.

Creare punti focali e profondità

Gli specchi possono anche essere utilizzati per creare punti focali interessanti nella camera. Ad esempio, uno specchio decorativo sopra una cassettiera o una console può attirare l’attenzione e aggiungere profondità alla stanza. Puoi anche posizionare uno specchio in un angolo per riflettere una bella vista o un’opera d’arte, aggiungendo così una dimensione extra alla tua decorazione. Per un effetto armonioso, scegli cornici che completino lo stile della tua camera, che sia moderno, vintage o industriale.

