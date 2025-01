Le tendenze emergenti nell’antiquariato nei prossimi mesi andranno dagli arredi da giardino ai vetri di Murano fino agli oggetti in opale. Grazie ad esperti del settore – come Margaret Schwartz, proprietaria di Modern Antiquarian, e Noel Fahden, vicepresidente di Chairish – un articolo di House Beautiful di DiKelly Allen identifica gli oggetti d’antiquariato che stanno attirando sempre più l’attenzione degli appassionati di tesori del passato.

Mobili gustaviani

House Beautiful segnala un ritorno di interesso verso i mobili gustaviani, uno stile che fu introdotto dal re di Svezia Gustaviano III. Il re si ispirò agi arredi alla reggia di Versailles per dare vita una versione sobria che sta fra il Neoclassicismo e il pesante Rococò francese. Questi mobili, realizzati in legni locali come pino e betulla e dipinti con colori chiari, sono apprezzati per la loro versatilità. «Sembrano ugualmente a loro agio in un ambiente moderno ed elegante o in uno spazio tradizionale rivisitato» – sottolinea Margaret Schwartz di Modern Antiquarian – il che li rende particolarmente adatti per aggiungere carattere e storia agli spazi contemporanei.

Arredi da giardino

Sempre secondo Margaret Schwartz, il ritorno degli arredi da giardino antichi sarà un’altra tendenza forte per il 2025, in due modi: «portando l’esterno all’interno e trattando gli spazi esterni come vere e proprie estensioni degli interni». In particolare, i vasi e le urne antiche sono utilizzati per ospitare piante. Mentre i tavoli in pietra vengono scelti per la loro durevolezza e il carattere che acquisiscono nel tempo grazie alla patina naturale. Per quanto riguarda l’arredamento esterno, i pezzi distintivi come gli animali di pietra sono diventati sempre più ricercati.

Pexels

Pannelli e schermi dipinti

Gli esperti notano un crescente interesse per i pannelli e gli schermi dipinti. Vengono apprezzati per la loro capacità di fungere da divisori o elementi decorativi. Noel Fahden, vicepresidente del merchandising globale per Chairish ne sottolinea il «tocco artistico». Mentre Elizabeth Pash, designer e proprietaria di Elizabeth Pash Interiors & Antiques, li considera «gli eroi non celebrati dell’interior design», un punto di riferimento per chi cerca elementi unici che donino personalità a una stanza.

Vetro di Murano

Il vetro di Murano, in particolare quello «a balze», sta vivendo una vera e propria rinascita nel mercato dell’antiquariato. Fahden lo descrive come amato per la sua «eleganza giocosa», e sottolinea che questi pezzi, tra cui lampadari, lampade e specchi, sono realizzati sull’isola di Murano da oltre 1.500 anni. Questi oggetti non solo aggiungono un tocco di lusso a qualsiasi spazio, ma diventano anche veri e propri gioielli per la casa.

Motivi equestri

L’influenza della serie tv Yellowstone ha rinvigorito l’interesse per l’estetica del ranch e dei motivi equestri. Questo stile include elementi come sculture, tessuti e dipinti a tema equestre. Oggetti come tagliacarte a forma di cavallo degli anni ’30 sono esempi perfetti di come gli appassionati possano integrare questo tipo di estetica evocativa all’interno dei propri spazi.

Opale e opalino

Infine, l’opale e l’opalino stanno guadagnando terreno tra i collezionisti. Fahden osserva che «l’opale e l’opalino sono affascinanti sia per i collezionisti che per gli acquirenti di antiquariato alle prime armi», con pezzi come lampade Art Déco, vetreria e ciotole che aggiungono una morbida lucentezza agli ambienti, senza il bisogno di accenti troppo scintillanti.

