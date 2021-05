Le cose più belle da fare in Italia durante la bella stagione

L 'Italia è una terra ricca di tesori da scoprire: musei, città, ville storiche e molto altro: ecco le cose più belle da fare durante la primavera e l'estate.

Se ami viaggiare e stare a contatto con la natura devi sapere che sono tantissime le cose belle da fare in Italia durante la bella stagione; con l’arrivo della primavera e l’estate alle porte il Belpaese offre davvero tante alternative non solo di mare ma anche in città. Da viaggi della durata di un weekend a idee per le gite fuori porta: le proposte sono davvero numerose, iniziamo subito a scoprirle insieme!

Sicuramente non è stato facile per noi selezionare solo 10 delle cose più belle da fare in Italia durante la bella stagione, il nostro Paese è talmente ricco di paesaggi, attività, parchi, musei e ville storiche che è possibile spaziare davvero tra tantissime attività.

Di questi tempi però è importante controllare prima le riaperture dei singoli musei e delle singole attività poiché nonostante il via libera ci sono molte strutture che stanno ancora cercando di organizzarsi per poter tornare operative in totale sicurezza.

Un aperitivo in vigna

Qualche tempo fa vi abbiamo accennato una lista di viaggi da fare e ora che finalmente si può tornare a viaggiare torniamo a parlarne concentrandoci soprattutto sull’Italia. Tra le idee da non farsi sfuggire c’è certamente quella di restare a contatto con la natura, unendo il turismo enogastronomico alle bellezze dei paesaggi.

Sono numerosi i luoghi che si sono attrezzati per fare vivere la magia di un aperitivo in vigna in Italia; restando tra le terre dei vini si trovano incantevoli proposte girando soprattutto nella zona delle Langhe e del Roero ma anche del Monferrato dove è possibile godere un bel panorama da dolci colline con vista sui borghi.

Lasciarsi conquistare da Nesso, il borgo con una cascata

Numerosi i borghi incantevoli da non perdere ma tra questi c’è un vero gioiello poco conosciuto nella strada che collega Como a Bellagio. Se sei in zona per una gita fuori porta o un fine settimana non perderti Nesso, un paese che sembra essersi fermato indietro nel tempo e che nel cuore rivela una cascata. Passeggiando per l’Orrido di Nesso si raggiunge una gola naturale profonda dove è possibile ammirare una cascata che divide a metà il paese.

Tornare indietro nel tempo passeggiando in un borgo medievale

L’Italia è ricca di tesori e la bella stagione si presta a farci scoprire soprattutto i borghi che spesso ci dimentichiamo ma meritano assolutamente una menzione; tra i più interessanti e facili da raggiungere c’è Bobbio, un incantevole paese premiato anche come uno dei borghi più belli d’Italia che salta all’occhio per il celebre Ponte Gobbo ma anche per l’incantevole spiaggia dove è possibile fare il bagno.

Scoprire i giardini delle ville sul Lago di Como

Lo scorso anno sono stati molti gli influencer che hanno scelto di restare in Italia, raccontando anche luoghi che prima non avremmo preso in considerazione.

Ad esempio, a due passi da Milano e ideali come gite in giornata dalla Lombardia ci sono le numerose ville storiche sul Lago di Como che godono di una incredibile vista e riescono a mescolare mostre ed esposizioni ad una bella passeggiata nei giardini. Tra le più belle ad esempio la Villa del Balbianello, nota anche ai fan di Star Wars per una scena epica della saga.

Fare un bagno nel Canyon italiano

Sapevi che in Italia c’è un Canyon incontaminato e selvaggio dove è anche possibile fare il bagno? Stiamo parlando della Val Trebbia che spicca tra le valli dell’Appennino piacentino. Nel cuore di questa terra si trova un borgo quasi dimenticato: Brugnello custodisce una delle spiagge naturali più autentiche della zona dove è anche possibile fare il bagno.

Scoprire le 5 terre in barca

Impossibile resistere al fascino delle 5 terre, ora protagoniste anche di un film Pixar in uscita. Un ottimo modo per scoprirle è seguire i tour in barca per potersi gustare l’arrivo da un punto di vista differente; le perle della Liguria sono amatissime non solo dagli italiani ma anche all’estero. Una volta raggiunta la prima potete anche procedere a piedi seguendo i sentieri. Le 5 Terre rientrano tra i luoghi più colorati da vedere e fotografare.

Scoprire i borghi dipinti

Sono numerosi in Italia i borghi dipinti; si tratta di paesi che hanno prestato i propri muri a street artist provenienti da tutto il mondo e che hanno dato vita a storie dipinte tra le vie dei paesi. Un esempio? Dozza, splendido borgo non troppo distante da Bologna.

Vedere il tramonto alle Saline di Marsala

Se sei amante dei tramonti non perderti quello incredibilmente suggestivo alle Saline di Marsala. Qui le tonalità di rosso, arancione e giallo si mescolano dando vita ad un gioco di luci ed ombre incredibile.

Vedere i fenicotteri in Sardegna

Se hai in programma un viaggio in Sardegna non perderti la possibilità di vedere i fenicotteri liberi in una riserva naturale; presso il Parco Regionale Molentargius-Saline non troppo distante da Cagliari è possibile osservare nel loro habitat naturale alcuni fenicotteri rosa.

Percorrere il sentiero degli dei

La Costiera Amalfitana è sicuramente uno dei gioielli italiani da visitare assolutamente, almeno una volta nella vita. Con splendide viste sul mare, il sentiero degli dei ti conduce da Agerola a Nocelle scoprendo quella che per secoli è stata l’unica strada che collegava i borghi della Costiera Amalfitana. E se cerchi qualche consiglio in più dai un’occhiata anche alle app da scaricare per aiutarti ad organizzare un viaggio. Abbiamo selezionato 10 delle cose più belle da fare in Italia durante la bella stagione ma siamo certe la Penisola nasconda molti più tesori!