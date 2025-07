Ariete

Farete di tutto per rendere un po’ meno noiosa e scontata la giornata, per non arrendervi alle solite cose, a quelle proposte che conoscete già a memoria.

Toro

Avrete bisogno degli altri per trovare risposte e occasioni, per sentirvi liberi di fare, per soddisfare ogni vostra curiosità, ogni desiderio. Non restate da soli.

Gemelli

Impossibile resistervi o dirvi di no. Impossibile perché davvero Venere e Mercurio, nel segno, porteranno originalità e bellezza al vostro modo di fare, al vostro stile.

Cancro

Nonostante qualcuno provi, timidamente, a scoraggiarvi nel fare o intraprendere qualcosa, voi vi sentirete assolutamente sicuri di voi stessi. Farete solo ciò che vorrete.

Leone

Mercurio vi carica di sogni e di progetti, ma vi avvicina anche alle azioni pratiche, a quel fare concreto che vi aiuterà a capire che non state perdendo tempo.

Vergine

Convincetevi che certe cose, per poter funzionare o essere fatte bene, hanno bisogno di tempo, non di passione. Ditelo a quel Marte che vi fa fare tutto di corsa.

Bilancia

Non sembra essere il momento migliore per inventarvi stili e preferenze, per vestirvi di qualcosa di strano, di insolito. Preferite sempre le cose che già conoscete.

Scorpione

Prosegue quel momento carico, e anche fortunato, che vi aiuta a fare davvero tante cose, a non dire mai di no al destino e alle sue occasioni. Non fermatevi.

Sagittario

La Luna brilla nel vostro segno, illuminando e rendendo molto più forti i pianeti che vi sono amici. Per questo potrete fare ogni cosa con una certa libertà, con passione.

Capricorno

Costanza, tenacia e forza di volontà. Questi i migliori ingredienti per non dar mai ragione a Giove e al Sole che vi sfidano a brillare, a credere nella fortuna.

Acquario

Saturno e Mercurio puntano soprattutto su ogni forma di comunicazione, sulle parole frequenti e precise, sui dialoghi che servono sempre. Non tacete, non ora.

Pesci

Questa Luna sembra volervi ricordare del lavoro e degli impegni che avete preso con il presente. Luna che vi distrarrà dai sogni, dalla fantasia e da ogni forma di piacere.