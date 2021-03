Douglas profumerie: le promozioni per la Festa della Donna

T utte le migliori promozioni targate Douglas in occasione della Festa della donna

L’8 marzo è ormai vicino e Douglas profumerie festeggia tutte le donne con la promozione speciale Happy Women’s Days. Accedendo allo shop potrai usufruire di uno sconto del 20% su tanti profumi e cosmetici. La promozione è valida tramite il sito Douglas e l’applicazione per smartphone. Non solo, se il tuo acquisto ammonta a 99 euro, riceverai anche un omaggio a sorpresa offerto direttamente da Douglas.

Cosa ne dici: approfitterai della promozione? La sezione Douglas profumi è davvero ricchissima con brand come Dior, Paco Rabanne, Givenchy, Giorgio Armani e tanti altri che sono inclusi nella promozione per l'8 marzo.

E se decidi di fare il tuo acquisto tramite l’applicazione, riceverai anche tre campioni in omaggio , un’aggiunta speciale esclusiva di Douglas. Se

non hai mai utilizzato prima l’applicazione, puoi scaricarla dall’Apple Store o da Google Play. L’app è compatibile con iOS 11.0 e versioni successive e con Android 5.1 e versioni successive.

Douglas profumi: i regali perfetti per ogni occasione

Il sito Douglas profumerie propone tantissimi eau de toilette e eau de parfum in flaconi da 35, 50, 60 e persino 90 ml.

Potrai, per esempio, scegliere Alien di Mugler da 90 ml con vaporizzatore ricaricabile a prezzo scontato del 25%. Non mancano anche i grandi classici a prezzo ridotto come Acqua di Gioia di Giorgio Armani, Narciso di Narciso Rodriguez in confezione da 90 ml con sconto del 19%, Poison di Dior da 30 ml con sconto del 20%, Mon Guerlain da 30 ml con sconto del 21% oppure Miss Dior in confezione scontata da 100 ml. E se vuoi stupire la destinataria del tuo regalo con un profumo che sia anche un accessorio d’arredo, puoi

scegliere il profumo Good Girl di Carolina Herrera con note di tuberosa, gelsomino, cacao e fava tonka. Il profumo è contenuto in un originale flacone a forma di décolleté dal tacco a spillo vertiginoso.

Il tempo stringe e vuoi acquistare subito un profumo? Usa un codice sconto Douglas e potrai usufruire di una vantaggiosa promozione. Devi solo individuare il voucher con l’offerta che ti interessa e procedere all’acquisto nella profumeria Douglas online seguendo la normale procedura.

Cofanetti profumi Douglas e cosmetici

Douglas profumerie ha deciso di festeggiare le donne non solo con i profumi, ma anche con una serie di cosmetici per la cura della pelle e dei capelli. Sono in promozione marchi come Givenchy, Florence by Mills, Kérastase e molti altri ancora. Qui di seguito, alcune promo attive:

detergenti Clinique al -25%

crema trattamento viso Estée Lauder al -25%

detergenti e maschere viso Lancôme a -35%

crema snellente corpo Collistar al -36%

trattamento occhi Clinique al -19%

crema antietà per il viso Shiseido al -27%

Per fare o, perché no, farti un bel regalo puoi optare anche per i cofanetti. Potrai trovare, per esempio, il cofanetto Dior con profumo e latte sublime oppure il cofanetto Estée Lauder dedicato alla pelle del viso con ben quattro prodotti, tra cui il nuovo siero Advanced Night Repair.

Una volta scelti i prodotti, dovrai aspettare solo tre giorni lavorativi per la consegna a domicilio. Mentre il reso non ha mai costi aggiuntivi, la spedizione è gratuita se hai speso più di 25 euro.

Contenuto sponsorizzato. Focus.it presenta prodotti e servizi che si possono acquistare online su Amazon e/o su altri e-commerce. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Focus.it potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. Vi informiamo che i prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo, vi invitiamo quindi a verificate disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.