Come allontanare api, vespe e calabroni dal balcone o dal giardino

C on le belle giornate, è piacevole usufruire degli spazi all'aperto come il balcone o il giardino. Ma l'inizio del caldo è anche il periodo in cui api, vespe e calabroni si attivano e ci ronzano intorno. Ecco cosa fare per tenerli lontane.

Pulizia

La pulizia quotidiana aiuta a prevenire che api, vespe e calabroni trovino posti accoglienti. Elimina ogni traccia di cibo e rimuovi qualsiasi accumulo di sporcizia. I rifiuti in decomposizione all’interno dei bidoni della spazzatura aperti emettono odori che attirano questi insetti. Usa coperchi robusti per tenere chiusi i bidoni della spazzatura e impedire che gli odori fuoriescano. Valuta di spostare i bidoni lontano dal balcone o dal giardino, riponendoli in una stanza all’interno dell’abitazione.

Piante aromatiche

Evita di riempire il balcone di piante fiorite o profumate. Il nettare dei fiori attira api, vespe e calabroni. Opta, invece, per piante aromatiche come eucalipto, menta, menta piperita, timo e citronella. Queste producono oli dal forte odore che agiscono come repellenti per questi insetti. Inoltre, terranno lontane anche le zanzare.

Oli essenziali

Versa qualche goccia di olio essenziale (menta piperita, eucalipto, lavanda o citronella) nelle zone del balcone e del giardino dove noti che gli insetti tendono a dirigersi (sono molto attratti dai fiori, dalle tapparelle e dal legno). Si tratta di un rimedio ecologico che non danneggia in alcun modo gli insetti ma riesce a tenerli lontani.

Caffè

Un altro rimedio naturale per tenere lontani questi insetti? Il caffè. Posiziona all’aperto una ciotola in ceramica, versaci un po’ di caffè in polvere e con un accendino o un fiammifero dai fuoco al caffè. Il fumo che si produrrà e l’odore intenso che verrà sprigionato risulterà insopportabile per api, vespe e insetti, tenendoli lontani per qualche ora dal vostro spazio all’aperto. Non esagerate con la quantità di caffè in polvere e dopo un tot di ore, ripetete il procedimento.