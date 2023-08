Come costruire un mobile sottolavello su misura per il bagno

V i siete innamorate di un lavello dalla forma particolare e non trovate un mobile sottolavello per il bagno che si adatti alla perfezione? Niente paura! Se amate il fai da te, potete pensare di costruirne uno su misura. È più semplice di quanto possiate pensare. Ecco come fare.

Occorrente

tavole di legno

viti e cacciaviti

seghetto

trapano

levigatrice

lavello d’appoggio con sifone e miscelatore

colla fissante

Procedimento

Per prima cosa realizzate un progetto su carta annotando tutte le misure per creare lo scheletro della struttura. Questa che sviluppiamo adesso prevede cinque pezzi (quattro perimetrali, di cui una sarà la superficie di appoggio e un ripiano interno).

Scegliete il piano d’appoggio per il vostro mobile, facendo attenzione che abbia uno spessore adeguato, in grado di reggere il peso del lavello. Se optate per un piano in legno, assicuratevi che sia resistente all’umidità.

In base alle misure a disposizione, tagliate dei piani in legno per costruire la struttura. Avrete bisogno di tre piani orizzontali (superficie d’appoggio, ripiano interno, fondo) e due laterali.

Prendete bene le misure per far passare il sifone e create i fori sul ripiano superiore per fissare il lavello d’appoggio. Prima di procedere, individuate la posizione del sifone e calcolate il suo ingombro in base alla posizione del lavabo, solo successivamente procedete con i fori.

Levigate il legno una prima volta, poi fissate il tutto con delle viti. Per una tenuta maggiore, usate anche della colla fissante. Levigate ancora la superficie facendo attenzione ad eliminare tutte le possibili imperfezioni e poi procedete con la verniciatura. Se volete mantenere il legno del suo colore naturale, usate un fissante.

Collegate il sifone al tubo di scarico, assicuratevi che non ci siano perdite et voilà, il vostro mobile sottolavello è pronto!