Come costruire una testiera per il letto con assi di legno

V olete costruire una testiera per il letto con delle assi di legno? Si tratta di una soluzione economica e non troppo difficile da realizzare. Servono pochi materiali e strumenti per questo lavoretto fai da te. Il risultato vi lascerà certamente molto soddisfatte.

Materiali e strumenti

assi di legno

carta vetrata

corda

tasselli

listelli metallo

olio per legno

sega circolare

Procedimento

Eliminate le imperfezioni dalle assi utilizzando la levigatrice e la carta vetrata. Tagliatele con la sega circolare, a lunghezze diverse. Disponetele in modo sul pavimento e segnate la posizione dei fori su ogni asse e poi realizzateli con un trapano. A questo punto, rifinite la superficie con carta vetrata e trattate le assi con olio naturale per legno.

Legate le assi tra loro facendo passare una corda attraverso i fori, fissata con un nodo all’estremo inferiore. All’estremo superiore create delle asole per poter poi appendere la testiera ai ganci a muro. Per rendere più sicura e stabile la struttura, aggiungete listelli di metallo nella parte posteriore, sempre fissati con viti per legno. Nella parte inferiore e centrale, fissate due piedini di sostegno realizzati con lo stesso legno.

Per finire, appendete la testiere al muro, accostando la rete del letto.