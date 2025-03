Questa attività consente di riciclare materiali semplici sviluppando al contempo la propria creatività. Adatta sia agli adulti che ai bambini, può essere svolta in famiglia o in un contesto educativo. Le cornici realizzate con stecchi del gelato in legno sono versatili e personalizzabili, ideali per esporre foto, disegni o persino messaggi ispiratori. Giocando con colori, motivi e accessori, puoi creare cornici originali che riflettano il tuo stile e si adattino alla tua decorazione. Ecco una guida dettagliata per trasformare semplici stecchi in legno in opere decorative.

Materiale necessario

Stecchi di gelato in legno (nuovi o riciclati)

Colla forte o pistola per colla a caldo

Vernice o pennarelli

Pennelli

Accessori decorativi: glitter, adesivi, nastri, bottoni, ecc.

Carta o cartoncino per il fondo (opzionale)

Forbici o cutter

Cornici con stecchi del gelato: procedimento

Disponi gli stecchi su una superficie piana per formare un rettangolo o un quadrato (a seconda della grandezza desiderata). Incolla gli stecchi tra loro, sovrapponendo un secondo strato per rendere la struttura più solida.

Dipingi gli stecchi nei colori che preferisci o decorali con motivi usando i pennarelli. Lasciali asciugare prima di aggiungere accessori decorativi come nastri o glitter.

Ritaglia un pezzo di carta o cartoncino della stessa dimensione dell’interno della cornice e fissalo sul retro per creare un supporto per le foto o i disegni.

Aggiungi un gancio per appendere la cornice al muro oppure un supporto per appoggiarla su una superficie. Verifica che tutti gli elementi siano ben fissati prima di inserire le tue foto o opere.

