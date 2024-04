Come far brillare le pentole

Vuoi far tornare a brillare le tue pentole come se fossero nuove? Ecco quattro metodi diversi ma ugualmente efficaci per riuscirci.

Bicarbonato di sodio e perossido di idrogeno

Cospargi circa ¼ di tazza (circa 50 grammi) di bicarbonato di sodio sulla padella. Aggiungi 2-3 cucchiai (30-44 millilitri) di perossido di idrogeno a gocce fino a ottenere una pasta densa. Lascia agire la miscela per un massimo di 2 ore, quindi strofina via la pasta e lo sporco con una spugna morbida. Questo metodo è adatto anche per le pentole antiaderenti.

Aceto e acqua bollente

Fai bollire una soluzione di aceto e acqua (nella stessa quantità) in una pentola per rimuovere le macchie di bruciato. Assicurati che il liquido copra completamente le macchie. Lascia bollire finché lo sporco incrostato non inizia a staccarsi. Lava la pentola con acqua e sapone una volta raffreddata. Anche questo metodo si può utilizzare per le pentole antiaderenti.

Bicarbonato di sodio e aceto

Mescola in parti uguali bicarbonato di sodio e aceto per creare una pasta abrasiva fai da te. Applica la pasta sulla pentola e lasciala agire per 20 minuti. Strofina via le macchie con una spugna o una paglietta. Puoi anche immergere le pentole in una soluzione di bicarbonato e aceto per rimuovere lo sporco ostinato.

Acqua bollente e bicarbonato di sodio

Riempi una pentola grande con acqua e portala a ebollizione. Aggiungi una tazza e mezzo di bicarbonato di sodio. Immergi la pentola metallica nell’acqua bollente e lasciala “cuocere” per 15-30 minuti. Rimuovila con delle pinze o un guanto da forno e strofina la pentola con una pasta densa di bicarbonato e acqua mentre è ancora calda. Questo metodo non è adatto per pentole antiaderenti o con manici in plastica.