Come riciclare i tappi di sughero per il frigorifero

I tappi di sughero possono essere riciclati per diversi usi. Per esempio, sono utilissimi per eliminare i cattivi odori dal frigorifero. Un problema frequente e fastidioso che può essere risolto in pochissime mosse. Ecco cosa fare.

Procedimento

Bagnate il tappo di sughero a metà e aggiungete qualche goccia di olio essenziale a vostra scelta. Riponete poi il tappo in un bicchiere o su un piattino e poggiatelo all’interno del frigo. Ricordate di sostituire il tappo almeno ogni 2/3 giorni così da garantire l’efficacia di questo rimedio.