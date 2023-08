Come fare in casa un detersivo per il pavimento in ceramica

P ulire un pavimento in ceramica non è difficile, bisogna solo fare attenzione a non graffiarlo e usare prodotti adeguati così da mantenere la superficie brillante e splendente. Se volete creare un detersivo in casa adatto a questo materiale, vi basteranno pochissimi ingredienti. Ecco quali.

Occorrente

acqua calda

aceto bianco

alcol

sapone di Marsiglia

Procedimento

Versate in un secchio tre litri di acqua quasi bollente, un quarto di bicchiere di aceto bianco, 5 cucchiai di alcol e alcune scaglie di sapone di Marsiglia. Per la pulizia utilizzate un panno in microfibra.