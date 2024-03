Crescere bambini felici: un metodo “vichingo” dalla Danimarca

S econdo l'Unicef, i bambini più felici sono quelli che vivono nei Paesi nordici. Tanto vale educare i nostri allo stesso modo. Ecco che cosa bisogna sapere

I Paesi nordici sono regolarmente in cima alle classifiche dell’Unicef per felicità, istruzione e uguaglianza, con i più alti tassi di benessere a livello globale. I bambini di quell’area del mondo sembrano più felici dei nostri. Fanno le cose diversamente: mangiano in modo diverso, imparano in modo diverso, giocano, si vestono e persino dormono in modo diverso. Specie quando vengono lasciati a fare un pisolino all’aperto nelle loro carrozzine a temperature sotto lo zero.

Inoltre, stanno nella natura per ore al giorno. Cantano, combattono, si arrampicano, cadono e si rialzano. E tutto questo, nonostante il clima sia terribile. A leggere queste cose, non ti viene voglia di allevare i tuoi figli come vichinghi? Ecco cosa potresti fare.

Fai giocare i bambini

Il gioco nei paesi nordici è importantissimo. Gli studi condotti sui bambini mostrano che non sono quelli che si arrampicano su un albero, cadono e si rompono una gamba ad avere paura dell’altezza. Ce l’hanno quelli che non si sono mai arrampicati su un albero.

Il gioco del combattimento è un’altra parte importante dello sviluppo di un bambino, poiché insegna la cooperazione, la fiducia e il giudizio appropriato. A volte bisogna lasciare che i bambini litighino: hanno bisogno “di avere un conflitto, di vedere se riescono a risolverlo e di sedersi al tavolo della pace.

Insegna ai bambini come pensare e non cosa pensare

I vichinghi non iniziano la scuola prima dei sei anni (sette in Finlandia). Si sentono a loro agio con giornate brevi, senza voti, test o compiti fino all’età di 11 anni circa. Per loro, l’inizio precoce dei compiti a casa erode il tempo di qualità da un punto di vista dello sviluppo. Il sistema danese si basa sull’insegnamento basato sugli interessi e viene insegnato loro a pensare, non solo a superare gli esami.

I bambini imparano a farsi valere. Parlare in pubblico fa parte della routine scolastica, mentre leggere arriva più tardi. La lezione qui, indipendentemente dai diversi sistemi scolastici, è lasciare che il bambino sviluppi i propri interessi e legga quando sarà il momento adatto a lui. La ricerca mostra che esercitare pressione sui bambini affinché leggano troppo presto provoca stress. Inoltre, chi impara a leggere più tardi raggiunge e addirittura supera i bambini più precoci.

“Non esiste il brutto tempo”

Molti studi dimostrano che trascorrere del tempo all’aria aperta migliora la cooperazione, riduce lo stress, aiuta con la concentrazione e uniforma le differenze tra bambini con risultati scarsi e risultati elevati. Eppure, molti dei nostri bambini trascorrono meno tempo fuori rispetto ai detenuti.

In Norvegia, il friluftsliv – o “vita all’aria aperta” – è simile a una religione secolare, e molti svedesi frequentano la “scuola della natura” del sabato. Fin dall’infanzia, i nordici sviluppano quella che la psicologa sociale dell’Università di Stanford, Kari Leibowitz chiama una “mentalità invernale positiva”.

Imparare a vestire la parte è fondamentale. In gran parte del mondo, quando fa freddo, le persone continuano a vestirsi normalmente per uscire, poi si chiedono perché si sentono a disagio. I bambini nordici hanno tute da neve, tute antipioggia, tute antivento, passamontagna, biancheria intima termica, guanti, stivali da neve e stivali da pioggia. Sviluppa una mentalità positiva indossando abiti più adatti all’inverno e ricorda: non esiste il tempo sbagliato, ma solo l’abbigliamento sbagliato.

No alle lodi eccessive

Mentre molte culture adottano l’idea che la lode costante migliori lo sviluppo dell’autostima, i danesi non lo fanno. I vichinghi credono che le lodi eccessive portino a un ego gonfiato e a uno scarso senso di sé. Per loro, è meglio insegnare ai figli a valutare le cose da soli, altrimenti passeranno la vita a cercare conferme esterne.

I danesi sostituiscono la lode con l’interesse e chiedono “Come hai fatto?” o “Dimmi di più”. Questo dimostra ai bambini che ci si prende cura di loro, non dei loro ‘risultati.

Cantare insieme fa bene alla società

I danesi amano cantare e in molte scuole si tengono ancora lezioni di canto di gruppo ogni mattina. Gli studi hanno dimostrato che cantare fa rilasciare l’ossitocina, l’ormone che riduce lo stress, mentre la sincronicità del respiro insieme crea sentimenti di connessione. Il canto rafforza i sentimenti di comunità e la coesione sociale.

I pasti in famiglia sono sacri

L’idea di sedersi e mangiare in famiglia è molto apprezzata nella società nordica. Anche un amministratore delegato può dire in una riunione alle 16: “Ora devo andare a prendere i bambini”. E poi tornare a casa, a mangiare in famiglia.

La maggior parte delle case danesi è incentrata attorno a un tavolo da pranzo con il preciso scopo di dare priorità ai pasti della famiglia. Ovunque vivi, ci sono ancora vantaggi reali nel puntare a un pasto in famigli fatto in casa una volta alla settimana per riconnettersi. Se sai cucinare, è ancora meglio, ma tieni presente che non conta tanto cosa mangi a cena, quanto con chi lo mangi.

Insegna ai bambini che la famiglia esiste in molte forme

Esistono 37 tipi diversi di nuclei familiari in Danimarca. Svezia, Norvegia e Islanda registrano più nascite al di fuori del matrimonio che al suo interno: il 67% dei bambini islandesi nasce fuori dal matrimonio.

Negli Stati Uniti e nel Regno Unito, queste formazioni familiari sono associate a condizioni peggiori e possono attirare lo stigma, ma nei paesi nordici vengono abbracciate.

L’ex primo ministro finlandese Sanna Marin è stata cresciuta da due genitori donne, mentre il primo ministro danese Mette Frederiksen è salito al potere come madre single di due figli. Non importa come si forma una famiglia, c’è un’ampia accettazione – e i bambini lo imparano fin dalla tenera età – che ogni famiglia è diversa ma uguale, con i propri punti di forza e difetti… proprio come la nostra.