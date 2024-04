Come igienizzare la lavatrice in modo naturale

L a lavatrice emana cattivi odori e non sai come igienizzarla? Senza bisogno di spendere soldi per comprare detersivi, ecco due metodi efficaci per pulire il tuo elettrodomestico in modo naturale.

Bicarbonato di sodio e aceto

Imposta il ciclo di lavaggio più lungo per la tua lavatrice e lasciala riempire d’acqua. Aggiungi quattro tazze (circa 950 millilitri) di aceto bianco e una tazza (circa 220 grammi) di bicarbonato di sodio nel cestello. Agita l’acqua e lasciala in ammollo per 1 ora. Pulisci gli scomparti per la candeggina, il detersivo e l’ammorbidente con uno spazzolino da denti o una spugna. Dopo che il ciclo è terminato, pulisci i lati e il fondo del cestello con un panno. Bicarbonato e aceto aiutano a rimuovere residui e batteri dal tuo elettrodomestico e ad assorbire i cattivi odori.

Succo di limone

Per igienizzare la lavatrice ed eliminare le incrostazioni di calcare, versate quattro cucchiai di succo di limone nel cestello vuoto e impostate un ciclo di lavaggio rapido. L’acido citrico contenuto nel succo di limone, infatti, ha il potere di sciogliere il calcare. È consigliabile effettuare questa procedura una volta al mese per mantenerla perfettamente funzionante.