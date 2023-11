Come illuminare una tettoia in legno fai da te

P er capire come illuminare una tettoia in legno, bisogna considerare una serie di aspetti come il tipo di legno della struttura, l'esposizione solare o che tipo di atmosfera si vuole ricreare. Una volta fatto tutto ciò, è possibile scegliere tra diverse soluzioni. Vediamole insieme.

Tipo di legno

I diversi tipi di legno hanno bisogno di illuminazioni diverse. In particolare, i legni più chiari come la quercia, l’acero e il pino riflettono più luce di quelli più scuri come, ad esempio, il mogano e il teak.

Quale atmosfera?

Se volete ricreare un’atmosfera soft e rilassata, avrete bisogno di illuminare senza esagerare. Al contrario avrete bisogno di più luce per un ambiente molto luminoso. È necessario valutare anche la direzione della luce a seconda se la si vuole diffondere in tutta la struttura o solo in alcuni punti specifici.

L’esposizione

Va considerata anche l’esposizione della tettoia in legno: a sud o a ovest è molto luminosa, a nord o a est è decisamente più buia.

Tutte le soluzioni

Se desiderate illuminare la tettoia bene e in tutte le direzioni, evitando una luce troppo intensa, un’ottima soluzione è una tenda di luci per esterno che illumina tutta la struttura lateralmente oppure un proiettore che conduce la luce dal basso verso l’interno della tettoia.

In alternativa, delle catene luminose da sistemare all’interno della tettoia conducono la luminosità dall’interno verso il basso. È anche possibile appendere delle luci alla struttura, illuminandola lateralmente. Altra soluzione risiede nel montare delle luci sotto la struttura in legno. In questo caso, l’operazione richiederà più tempo e una maggiore spesa in quanto sarà necessario creare una superficie apposita sulla quale si monteranno le luci, lungo i bordi o anche al centro della tettoia.

Se non volete sistemare delle installazioni di luci, potete decidere di posizionare delle lampade sui tavoli o negli angoli della tettoia, quelle che si ricaricano con i mini-pannelli fotovoltaici oppure che funzionano a batteria. E ancora, potete scegliere dei tubi luminosi a LED che si collegano alla corrente o si alimentano a batterie da avvolgere lungo le zone portanti della struttura. Questa, in particolare, è un’opzione molto gettonata nell’ultimo periodo.