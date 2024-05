I mobili da esterno in plastica si sporcano facilmente e frequentemente. Ecco come pulirli seguendo alcuni metodi molto semplici.

Pulizia regolare

Lava regolarmente i mobiletti in plastica con sapone delicato e acqua per evitare macchie. Tieni presente che il colore della plastica sbiadirà nel tempo a causa dell’esposizione al sole. Per una pulizia più profonda puoi optare per due metodi semplici: lavare il mobile utilizzando la candeggina o il bicarbonato di sodio. Andiamo a vedere come.

Con candeggina

Mescola un quarto di tazza di candeggina in acqua calda in un secchio. Indossa dei guanti di gomma e immergi una spazzola a setole morbide nella soluzione di pulizia. Strofina i mobili partendo dall’alto e procedi verso il basso con movimenti circolari. Lascia agire la soluzione di candeggina sulla plastica per alcuni minuti, quindi sciacqua con acqua pulita da un tubo da giardino. Metti i mobili al sole per farli asciugare all’aria.

Con bicarbonato di sodio

Spruzza la superficie della plastica con un tubo da giardino e spolvera uno strato di bicarbonato di sodio sopra, aggiungendone di più nelle aree fortemente macchiate. Usa una spugna morbida per spargere il bicarbonato di sodio e l’acqua sul mobiletto, utilizzando movimenti circolari per allentare lo sporco. Una volta rimosso lo sporco, risciacqua con acqua.