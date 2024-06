Leggi anche Come lavare il telo del gazebo

Lavaggio in lavatrice

Metti il tappetino da doccia in lavatrice insieme ad altri articoli morbidi (come asciugamani o salviette). Utilizza un ciclo delicato con acqua calda e un detersivo liquido per il bucato. Fai asciugare il tappetino all’aria per evitare il deterioramento del materiale.

Lavaggio a mano con candeggina

Riempi una bacinella grande o la vasca da bagno con acqua calda e aggiungi un detersivo delicato o aceto bianco. Bagna il tappetino e puliscilo delicatamente con una spazzola a setole morbide o una spugna. Risciacqua accuratamente e strizza l’acqua in eccesso.

Se c’è muffa

Se hai trascurato la pulizia del tappetino e noti che si è formata della muffa, non disperare! Mescola bicarbonato di sodio e acqua per creare una pasta. Strofina il tappetino con la pasta per rimuovere lo sporco e gli odori e poi risciacqua accuratamente. Ricorda di controllare le etichette del tappetino per trovare istruzioni specifiche e raccomandazioni sul prodotto.