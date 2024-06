Come lavare il telo del gazebo

P er pulire il telo del tuo gazebo, segui questi passaggi in base al materiale della tua copertura.

Tela o poliestere

Se utilizzi una copertura in tela, ispeziona la copertura per eventuali strappi o danni. Prepara una soluzione saponosa usando un detergente delicato e acqua calda. Pulisci delicatamente la copertura con un pennello morbido, prestando attenzione alle macchie e allo sporco. Per le macchie ostinate, utilizza uno scrub in nylon con movimenti circolari. Risciacqua abbondantemente con un tubo da giardino e lascia asciugare completamente al sole per prevenire la formazione di muffa.

Se il telo è realizzato in poliestere, rimuovi lo sporco e i detriti dalla superficie con un pennello morbido. Usa una soluzione di aceto e acqua per pulire le macchie. Fai attenzione a non danneggiare il tessuto durante la pulizia.

Vinile o acrilico

Se il telo è rivestito in vinile, pulisci con acqua calda e sapone usando un panno morbido. Per le macchie difficili, mescola il 10% di candeggina con il 90% di acqua (prova prima su una piccola area).

Per i teli in acrilico, rimuovi lo sporco leggero, poi usa il detersivo per bucato per le macchie più persistenti. Lascia asciugare completamente la copertura prima di riutilizzarla.