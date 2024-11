Preparazione e sicurezza

Prima di iniziare, assicurati che il lampadario sia spento e che l’alimentazione elettrica sia interrotta per evitare qualsiasi rischio di elettrocuzione. Posiziona una coperta o un telo sotto il lampadario per proteggere il pavimento da eventuali schizzi e cadute. Rimuovi delicatamente le lampadine e proteggi i portalampade con carta di giornale o nastro adesivo per evitare che l’acqua o i prodotti di pulizia vi penetrino.

Pulizia dei cristalli e delle parti metalliche

Per pulire i cristalli, utilizza un detergente per vetri o una soluzione fatta in casa composta da acqua e aceto bianco. Spruzza il prodotto su un panno in microfibra e pulisci delicatamente ogni cristallo. Per le parti metalliche, usa un panno morbido imbevuto di acqua saponata. Evita i prodotti abrasivi che potrebbero danneggiare la finitura. Se i cristalli sono molto sporchi, puoi usare uno spazzolino da denti morbido per raggiungere gli angoli difficili.

Asciugatura e rimontaggio delle lampadine

Dopo la pulizia, è fondamentale asciugare bene ogni parte del lampadario per evitare aloni e macchie. Usa un panno asciutto e non peloso per asciugare i cristalli e le parti metalliche. Lascia asciugare completamente il lampadario prima di rimettere le lampadine al loro posto. Una volta asciutto, puoi reinstallare le lampadine e ricollegare l’alimentazione elettrica.

Leggi anche Come pulire il ventilatore senza smontarlo