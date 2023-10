Come realizzare un lampadario in corda

V olete realizzare un lampadario originale e bello da vedere? In questa guida vedremo come realizzarne uno con la corda. È perfetto per arredare sia gli interni dell'abitazione sia gli spazi esterni come un giardino o un terrazzo.

Occorrente

corda

colla vinilica o da falegname

forbici

nastro adesivo

pennello

lampadario di vetro (a boccia, quadrato o rettangolare)

Procedimento

Per prima cosa, pulite con cura sia internamente sia esternamente il vostro lampadario di vetro. Riempite una tazza da tè di colla con un cucchiaino di farina e mescolate bene il tutto; distribuite la colla su una parte di superficie del lampadario e iniziate ad avvolgere attorno la corda in un solo senso, premendola bene e fermandola in cima con del nastro adesivo di carta (che successivamente toglierete). Terminato il primo giro, fermate nuovamente la corda in fondo con il nastro adesivo e aspettare un giorno in modo che tutto si asciughi.

Trascorse 24 ore, togliete il nastro di carta e fate qualche altro giro di corda in un senso diverso da quanto fatto il primo giorno, per creare “movimento”. Con il pennello, distribuite altra colla ma soltanto nelle aree in cui si applicherà la corsa. Fermate tutto con il nastro adesivo, fate asciugare per altre 24 ore, togliete il nastro et voilà, il vostro lampadario è pronto. Se volete utilizzare il lampadario in giardino o in terrazza, ricordatevi di passare un mano di vernice trasparente per proteggerlo.