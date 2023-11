Come realizzare una boiserie con pannelli in legno

L a boiserie è un rivestimento da parete in legno tramite dei pannelli. Può essere realizzata anche autonomamente per rinnovare in modo originali le pareti di casa. Ecco cosa vi occorre e il procedimento da eseguire per portare a termine questo lavoro.

Occorrente

Pannelli di legno dell’altezza voluta

zoccoletto

colla

chiodini e martello

stucco

carta vetrata

vernice ad acqua

finitura trasparente o impregnante

pennelli

eventuale materiale isolante

eventuale sparachiodi

eventuale troncatrice

Procedimento

Per prima cosa dovrete scegliere se rivestire interamente la parete con il legno o solo fino a una certa altezza. In questo caso prendiamo ad esempio dei pannelli di legno di circa 1 centimetro e dall’altezza di circa 15 centimetri. Distribuite un po’ di colla sul retro dei pannelli, poi posizionateli sulla parete, pressando in modo da garantire la perfetta adesione della colla. Fissate un chiodino su ognuna delle estremità dei listelli per bloccarli in modo sicuro. Se doveste riscontrare molta umidità, interponete fra il muro e i pannelli uno strato di materiale isolante.

Collocate lo zoccoletto alla base dei pannelli per proteggere il bordo inferiore e fungere come profilo per il bordo superiore. Distribuite sul retro dello zoccoletto uno strato di colla e poi fissatelo con alcuni chiodi. Infine ricoprite i chiodi con lo stucco, da carteggiare una volta asciutto.

Per rifinire la vostra boiserie utilizzate la verniciatura ad acqua. Trattate il legno con una finitura trasparente o con un impregnante. Decidete liberamente se sceglierlo dello stesso colore oppure optare per una tonalità più scura.