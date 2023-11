Come rinnovare una scala in legno

L a scala in legno è molto bella esteticamente ma con il tempo rischia di logorarsi. Per preservarla, è fondamentale occuparsi della sua manutenzione di tanto in tanto. Ecco come rinnovarla in autonomia.

Materiali e strumenti

nastro per mascheratura

smacchiatore per legno

lana acciaio 00

fogli abrasivi

fondo turapori

vetrificatore

decerante per mobili

antitarlo

alcol denaturato

levigatrice orbitale

levigatrice per angoli

aspiratore

vaschetta

pennello piatto

guanti impermeabili

occhiali di protezione

Step 1: disincrostate il legno

Passate l’aspiratore e applicate un decerante sulla scala. Poi lasciate asciugare. Trattate eventuali macchie con uno smacchiatore per legno.

Applicate sulla levigatrice il foglio abrasivo medio a grana 80, poi passatelo cominciando dall’alto. Procedete nel senso delle fibre del legno, sostituendo l’abrasivo quando necessario. Usate una levigatrice per angoli, poi aspirate con cura la polvere.

A questo punto, passate su tutta la superficie uno straccio umidificato con alcol denaturato.

Ripetete l’operazione di levigazione utilizzando un foglio abrasivo a grana fine, da 100 a 120. Poi rimuovete la polvere.

Step 2: preparate il legno

Controllate il legno: se sono presenti tracce di parassiti, applicate un antitarlo con il pennello.

Il fondo protettivo indurisce le fibre del legno e chiude i pori, rendendolo stagno. Applicatelo con il pennello piatto, nel senso delle fibre. Cominciate dall’alto e scendete.

Lasciate asciugare per il tempo indicato e sgranate la superficie con la lana acciaio, nel senso delle fibre. Strofinate senza premere solo per migliorare l’aderenza. Aspirate per evitare che i residui producano della ruggine.

Step 3: vetrificate il legno

Procedete a gradini alternati, per utilizzare la scala durante i lavori. Contrassegnateli con il nastro per mascheratura.

Mescolate il vetrificatore per renderlo omogeneo. Evitate le correnti d’aria per garantire un’asciugatura uniforme. Lavorate se possibile contro luce e applicate il prodotto in abbondanza con il pennello. Incrociate le passate e terminate nel senso delle fibre, per distribuire bene il prodotto.

Rimuovete accuratamente la polvere con l’aspiratore tra la prima e la seconda mano.

Applicate la seconda mano come la prima, usando questa volta un pennello più largo.