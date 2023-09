Come realizzare un angolo bar in legno in casa

V i piacerebbe realizzare un angolo bar in casa? Con pochi strumenti potete costruirne uno in legno. Darà un tocco rustico all'ambiente.

Posizione e progettazione

La prima cosa da fare è capire dove posizionare l’angolo bar, in cucina, in salotto, in mansarda, o in un’altra zona della casa, magari all’aperto. Oltre all’ambiente, è importante valutare anche lo spazio a disposizione e, in base a quello, come costruire l’angolo bar. In commercio esistono mobili bar già assemblati e dotati di tutto, altrimenti è possibile realizzarlo da sé, magari con dei semplici pallet in legno.

Arredamento

È consigliabile uno spazio minimo di due metri quadri ma, se volete inserire nell’ambiente anche delle sedute o sgabelli dove poter consumare i vostri drink, è necessario considerare ulteriore spazio. Solitamente il bancone viene realizzato in modo che si possa utilizzare sia come piano d’appoggio sia come contenitore dove riporre all’interno bevande e bicchieri. Altri accessori da considerare per un angolo bar di tutto rispetto sono il frigo bar, il lavello, le mensole e gli sgabelli, da abbinare allo stile del bancone e del mobile bar.

Stile

In una stanza ampia si può scegliere di inserire un bancone curvo, mentre in una più stretta è meglio optare per un bancone bar lineare. Se non si ha abbastanza spazio, l’alternativa è quella di optare per dei tavolini alti da bar da affiancare a un mobile bar.

Bancone con pallet

Per gli amanti del fai da te è possibile realizzare un bancone da bar con un set di semplici pallet di legno. Per una piccola zona bar, usate semplicemente delle assi sistemate in verticale per creare il bancone e aggiungete due sedie alte. Sistemate una lastra di vetro sulla superficie del bancone, in modo da evitare che si rovini. Non dimenticate di illuminare a dovere il vostro angolo bar.