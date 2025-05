Ariete

Avete voglia di credere solo in cose belle e buone, facendovi coccolare da un certo ottimismo che fa bene al cuore e alla mente. Ascoltate le stelle, sorridete di più.

Toro

Urano e Mercurio si danno appuntamento nel vostro segno aiutando i pensieri a brillare per originalità. Difficile, per voi, tenere a freno una mente che corre.

Gemelli

Urano accenderà in voi una certa irrequietezza. Meglio assecondare le stelle facendo cose, interessandovi a tutto, connettendovi spesso a persone e discorsi.

Cancro

Siete armati delle migliori intenzioni, della voglia di vivere qualcosa di bello e di comodo, lontani da tutto ciò che preoccupa forse inutilmente. Provateci.

Leone

Sole e Plutone si parlano scegliendo di fare chiarezza, di capire se e quando certi pensieri hanno ragione di dubitare, di non essere sicuri. Tempo di capire.

Vergine

Non rimanete sordi di fronte alle proposte e alle occasioni per cambiare che Urano vi offre. Al contrario, spalancate la mente a nuove possibilità. Tutto da guadagnare.

Bilancia

Malgrado le paure di una Venere lontanissima, ecco che saprete ritrovare chiarezza e buon senso tra i pensieri del momento. Così da non avere timore di nulla.

Scorpione

Non siate mai e poi mai frettolosi con le parole, con i discorsi o i confronti. Non fatelo per non dar soddisfazione a Urano che punta sulla fretta inutile, sull’incomprensione.

Sagittario

Regalatevi un momento divertente e gentile, una simpatia che vi aiuti a godere delle cose del presente, senza fretta, senza rinunciare a nulla di importante.

Capricorno

Per una volta, sarete particolarmente spiritosi nel modo di proporre, nel consigliare certe cose. Abbandonate la logica e il rigore di sempre e divertivi.

Acquario

Qualcuno riesce a capire meglio certe verità nascoste, certe debolezze che non ammettete o confessate tanto facilmente. Per questo ogni comprensione e intesa funzioneranno.

Pesci

Non vi verrà difficile parlare e comportarvi in modo curioso, alternativo. Succederà anche perché le emozioni vi convinceranno a provarci, a non avere nessuna paura.