La claim company ItaliaRimborso, specializzata nell’assistenza ai passeggeri per disservizi aerei, ha pubblicato l’annuale report (riferito al 2024) sullo stato del trasporto aereo in Italia. Il documento evidenzia le principali criticità del settore, le compagnie con il maggior numero di problemi e gli aeroporti più colpiti.

A quanto ammontano le richieste di risarcimento?

Il dato più significativo riguarda l’ammontare complessivo delle richieste di risarcimento per passeggeri che hanno subito disagi: sono circa 498.600 quelli aventi diritto a compensazione pecuniaria in base al Regolamento CE 261/2004 e rimborso per la Convenzione di Montreal. Sul piano economico, il valore complessivo delle richieste di risarcimento ha raggiunto una previsione di 199 milioni di euro, segnando un incremento significativo rispetto ai 163 milioni del 2023 e ai 175 milioni del 2022.

I ritardi sono la problematica più frequente

L’analisi del report sottolinea che i ritardi sono il disservizio più frequente, seguiti dalle cancellazioni e dai problemi con i bagagli o casi di overbooking. Nello specifico, nel 2024 sono stati segnalati 1736 voli con ritardi superiori alle tre ore, 924 voli cancellati e 141 episodi di overbooking o smarrimenti bagagli.

Wizzair e Ryanair le compagnie che hanno risarcito di più

Tra le compagnie aeree con il maggior numero di disservizi risarcibili, Wizzair si posiziona in cima alla classifica, seguita da Ryanair. Va tuttavia tenuto conto del notevole volume dei passeggeri trasportati dalle due low cost e del loro impatto sul mercato italiano dei voli con oltre 3.500 rotte giornaliere nel 2024.

Secondo i dati di ItaliaRimborso, Wizzair ha causato il maggior numero di disservizi risarcibili, con 622 voli problematici, che hanno coinvolto 111.960 passeggeri. Di questi, 464 voli (74,60%) sono stati in ritardo, 110 cancellati (17,68%) e 48 casi hanno riguardato overbooking e problemi con i bagagli (7,72%). Ryanair ha invece registrato 474 problematiche, coinvolgendo 85.320 passeggeri che possono ottenere rimborsi. La distribuzione dei disservizi di Ryanair è più inclinata verso i ritardi, con 399 voli (84,18%) che hanno subito ritardi, solo 32 cancellazioni (6,75%) e 43 casi di overbooking e problematiche legate ai bagagli (9,07%). Easyjet, Ita Airways e Aeroitalia chiudono la top five.

Compagnie aeree: Ita Airways la migliore per rendimento

Analizzando le performance delle compagnie, il report evidenzia che Ita Airways e Ryanair sono le migliori per rendimento operativo, con un indice di disservizio rispettivamente dello 0,144% e dello 0,147%. Seguono Volotea (0,196%), Air France (0,199%) e Vueling (0,215%). Questo particolare indicatore è calcolato dividendo il numero di passeggeri coinvolti in disservizi con il totale stimato dei passeggeri trasportati e fornisce una misura chiara della qualità operativa delle compagnie aeree operanti in Italia. Aeroitalia, invece, registra la peggiore performance, con un indice di disservizio dell’1,983%, segno di un alto numero di problematiche rispetto ai passeggeri trasportati.

Aeroporti italiani: è Fiumicino quello con più disservizi

Il rapporto di ItaliaRimborso approfondisce infine il quadro relativo agli aeroporti italiani. Roma Fiumicino si conferma lo scalo con il maggior numero di passeggeri (48.879.038) e anche quello con più disservizi segnalati (557), seguito da Milano Malpensa (451 disservizi) e Milano Linate (244). Per rendimento, l’aeroporto di Venezia è il migliore con un indice di disservizio dello 0,166%, mentre Milano Linate registra il peggior dato (0,414%).

